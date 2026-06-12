Privat und beruflich angekommen
Seltener Paar-Auftritt: "Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer zeigt seine Freundin
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Er ist einer der beiden Neuen im Münchner "Tatort" und soll dem Erfolgsformat ein jüngeres Publikum bescheren. Spätestens seit seiner Beförderung zum Kommissar steigt natürlich auch das Interesse am Privatleben von Ferdinand Hofer. Nun hat seine Partnerin ihn auf ein Event begleitet.
Mit seiner neuen Rolle als Nachfolger von Batic und Leitmayr zieht Ferdinand Hofer zurzeit natürlich die geballte Aufmerksamkeit auf sich. Viele Fans fragen sich, was der Schauspieler privat macht und wer die Frau an seiner Seite ist.
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Gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich
Beim "CeU loves Kunst"-Award in München zeigte sich Hofer in Begleitung seiner Partnerin Jana Frimberger. Für Fans des Schauspielers war das eine kleine Überraschung. Schließlich hält der gebürtige Oberbayer sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auftritte mit seiner Freundin sind entsprechend selten.
Auf dem Event präsentierte sich das Paar entspannt und gut gelaunt. Während Hofer durch seinen Erfolg als Schauspieler immer stärker im Rampenlicht steht, scheint er privat bewusst auf Zurückhaltung zu setzen. Gerade deshalb sorgte der gemeinsame Auftritt für besonderes Interesse bei Fotograf:innen und Gäst:innen.
Der neue "Tatort"-Kommissar hat klare Ziele
Beruflich befindet sich Hofer aktuell in einer spannenden Phase. Mit seiner neuen Rolle als Münchner "Tatort"-Kommissar übernimmt er Verantwortung in einer der erfolgreichsten Krimireihen des deutschen Fernsehens. Gleichzeitig denkt er bereits darüber hinaus.
Am Rande der Veranstaltung sprach der Schauspieler darüber, welche Zuschauer:innen er besonders ansprechen möchte. Sein Wunsch: mehr junge Menschen für klassische TV-Formate zu begeistern. "Ich habe das Gefühl, dass ich gern noch mehr für die jüngere Zielgruppe machen würde. Die, die irgendwann hoffentlich in solche Formate wie 'Tatort' oder Ähnliches hereinwachsen würden", erklärte Hofer der Abendzeitung München.
Dabei sieht er vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch Potenzial. In Zeiten von Social Media, TikTok und kurzen Videoclips müsse das Fernsehen neue Wege finden, um relevant zu bleiben. Hofer betonte: "Ich finde es wichtig, dass auch die jüngeren Leute wieder mehr Bock haben, Fernsehen zu schauen und sich so unterhalten zu lassen."
Große Projekte stehen in den Startlöchern
Für den Schauspieler stehen in den kommenden Monaten mehrere wichtige Veröffentlichungen an. Besonders gespannt warten viele Fans auf die neue Münchner "Tatort"-Ära. In der Pilotfolge "Zwischenwelten" übernimmt Hofer gemeinsam mit Carlo Ljubek erstmals die Ermittlungen. Damit beginnt nach den langjährigen Einsätzen von Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec ein neues Kapitel für die traditionsreiche Reihe.
Auch im Kino bleibt Hofer präsent. Mit dem neuen Eberhofer-Film "Steckerlfischfiasko" steht bereits das nächste große Filmprojekt in den Startlöchern.
Zwischen Dreharbeiten und Sommerplänen
Trotz seines vollen Terminkalenders achtet Hofer darauf, sich regelmäßig Auszeiten zu gönnen. Erst vor Kurzem verbrachte er Zeit in Italien. Weitere Reisepläne für den Sommer gibt es ebenfalls. "Wir haben aktuell noch nichts Konkretes, aber schon ein paar Ideen, wo es diesen Sommer noch hingehen könnte", verrät Ferdinand Hofer. Mit dieser Aussage lässt er keinen Zweifel daran, dass er Zukunftspläne gemeinsam mit Partnerin Jana schmiedet.
Der seltene gemeinsame Auftritt in München war damit der öffentliche Beweis, dass Ferdinand Hofer sein Glück sowohl vor der Kamera als auch privat gefunden zu haben scheint. Für Fans dürfte der Schnappschuss des Paares deshalb mindestens genauso interessant gewesen sein, wie der Ausblick auf die erste Folge des neuen Münchner "Tatorts".
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