Privat und beruflich angekommen Seltener Paar-Auftritt: "Tatort"-Kommissar Ferdinand Hofer zeigt seine Freundin Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Joyn Redaktion Traumpaar: Jana Frimberger und Ferdinand Hofer gehen bereits seit Jahren (hier ein Bild von 2025) gemeinsam durchs Leben. Bild: IMAGO/Lindenthaler

Er ist einer der beiden Neuen im Münchner "Tatort" und soll dem Erfolgsformat ein jüngeres Publikum bescheren. Spätestens seit seiner Beförderung zum Kommissar steigt natürlich auch das Interesse am Privatleben von Ferdinand Hofer. Nun hat seine Partnerin ihn auf ein Event begleitet.

Mit seiner neuen Rolle als Nachfolger von Batic und Leitmayr zieht Ferdinand Hofer zurzeit natürlich die geballte Aufmerksamkeit auf sich. Viele Fans fragen sich, was der Schauspieler privat macht und wer die Frau an seiner Seite ist.

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Gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich Beim "CeU loves Kunst"-Award in München zeigte sich Hofer in Begleitung seiner Partnerin Jana Frimberger. Für Fans des Schauspielers war das eine kleine Überraschung. Schließlich hält der gebürtige Oberbayer sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auftritte mit seiner Freundin sind entsprechend selten. Auf dem Event präsentierte sich das Paar entspannt und gut gelaunt. Während Hofer durch seinen Erfolg als Schauspieler immer stärker im Rampenlicht steht, scheint er privat bewusst auf Zurückhaltung zu setzen. Gerade deshalb sorgte der gemeinsame Auftritt für besonderes Interesse bei Fotograf:innen und Gäst:innen.

Der neue "Tatort"-Kommissar hat klare Ziele Beruflich befindet sich Hofer aktuell in einer spannenden Phase. Mit seiner neuen Rolle als Münchner "Tatort"-Kommissar übernimmt er Verantwortung in einer der erfolgreichsten Krimireihen des deutschen Fernsehens. Gleichzeitig denkt er bereits darüber hinaus. Am Rande der Veranstaltung sprach der Schauspieler darüber, welche Zuschauer:innen er besonders ansprechen möchte. Sein Wunsch: mehr junge Menschen für klassische TV-Formate zu begeistern. "Ich habe das Gefühl, dass ich gern noch mehr für die jüngere Zielgruppe machen würde. Die, die irgendwann hoffentlich in solche Formate wie 'Tatort' oder Ähnliches hereinwachsen würden", erklärte Hofer der Abendzeitung München. Dabei sieht er vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch Potenzial. In Zeiten von Social Media, TikTok und kurzen Videoclips müsse das Fernsehen neue Wege finden, um relevant zu bleiben. Hofer betonte: "Ich finde es wichtig, dass auch die jüngeren Leute wieder mehr Bock haben, Fernsehen zu schauen und sich so unterhalten zu lassen."

Große Projekte stehen in den Startlöchern Für den Schauspieler stehen in den kommenden Monaten mehrere wichtige Veröffentlichungen an. Besonders gespannt warten viele Fans auf die neue Münchner "Tatort"-Ära. In der Pilotfolge "Zwischenwelten" übernimmt Hofer gemeinsam mit Carlo Ljubek erstmals die Ermittlungen. Damit beginnt nach den langjährigen Einsätzen von Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec ein neues Kapitel für die traditionsreiche Reihe. Auch im Kino bleibt Hofer präsent. Mit dem neuen Eberhofer-Film "Steckerlfischfiasko" steht bereits das nächste große Filmprojekt in den Startlöchern.