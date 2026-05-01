Ein Fall für die Schweizerinnen "Tatort: Könige der Nacht": Ott und Grandjean ermitteln im Rotlichtmilieu Veröffentlicht: Vor 12 Minuten von Sylvia Loth Bekommen überraschenden Besuch in der Wohnung des Opfers: Kommissarin Tessa Ott (Carol Schuler, r.) und ihre Kollegin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, li.). Bild: SRF/Sava Hlavacek

Im letzten "Tatort" vor der Sommerpause wird am Ufer der Limmat die brutal zugerichtete Leiche eines jungen Sexarbeiters gefunden. Die Spur führt zu einem angesehenen Richter mit dunklem Geheimnis. Ausgerechnet eine verängstigte Zeugin ohne Aufenthaltsstatus könnte den entscheidenden Hinweis liefern.

"Tatort: Könige der Nacht": Darum geht es im neuen Fall aus Zürich Die Leiche von Ruben Jovanov (Yves Weckemann) wird am Ufer der Limmat angespült - brutal zugerichtet. Sogar die erfahrenen Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) sind schockiert. Schnell gerät der angesehene Richter Dr. Urs Jacobi (Stefan Merki) in den Fokus der Ermittlungen: Er hatte Kontakt zu dem 22-jährigen Sexarbeiter. Auch zwei vorbestrafte Freunde des aus Nordmazedonien stammenden Opfers sind verdächtig. Und dann ist da noch Kurierfahrerin Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi), die in der Tatnacht eine brisante Beobachtung gemacht hat. Der Haken: Sie lebt illegal in der Schweiz und fürchtet, abgeschoben zu werden. Besonders Profilerin Ott versucht, das Vertrauen der Geflüchteten zu gewinnen.

Richter unter Verdacht Die Sehnsucht nach Lust und Liebe hat den erfolgreichen Juristen Dr. Jacobi direkt in die Arme von Ruben getrieben. Der anerkannte Richter am Züricher Obergericht hatte eine pikante Affäre mit dem Sexarbeiter. Wurde er mit kompromittierenden Videos erpresst? Ein Ex-Sträfling, den Jacobi einst verurteilt hatte, filmte die beiden heimlich in Rubens Wohnung. Wollte sich Christian Brock (Liliom Lewald) rächen? Und geriet Jacobi so sehr in die Enge, dass er keinen Ausweg mehr sah?

Angst vor Ausweisung Kurierfahrerin Moya könnte der Schlüssel zum Fall sein. In der Tatnacht hat sie Ruben eine Pizza geliefert, war also kurz vor dem Verbrechen ganz in der Nähe des Tatorts. Die Aufnahmen ihrer Bodycam - offiziell auf ihre legal in der Schweiz lebende Freundin registriert - könnten die Ermittlerinnen schnurstracks zum Mörder führen. Doch Moya hat nicht nur vor der Ausweisung Angst, sondern auch um ihr Leben. Denn ihre Freundin Sanaa Mukambo (Nancy Mensah-Offei), für die sie in jener Tatnacht einsprang, wurde von einem SUV totgefahren.

Angst vor der eigenen Identität Moya Alemu (Nambitha Ben-Mazwi, l.) und Yaro Alemu (André Nkot Olinga, M.) haben Angst vor der Abschiebung, was Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, r.) ziemlich aufwühlt. Bild: SRF/Pascal Mora

Blick hinter die Kulissen Der neue Zürich-Krimi wurde vom 1. September bis zum 1. Oktober 2025 gedreht. Auch diesmal sind Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) als Ermittlerinnen in Zürich und Umgebung im Einsatz.

Tessa kann ihre Emotionen nicht abschalten - und sie will es auch nicht. Sie versucht, auch als Polizistin stets Mensch zu bleiben. Aber gerade in dieser Folge wird ihre Menschlichkeit auf die Probe gestellt, als sie in Konflikt mit dem Asylgesetz gerät. Carol Schuler

Die Schauspielerin fügt hinzu, dass Geflüchtete für Tessa keine Akten oder Statistiken sind, sondern Menschen, deren Zukunft von administrativen Entscheidungen abhängt. Für sie ist es ein schmerzhaftes Bewusstsein, Teil dieser oft ungerechten Struktur zu sein.