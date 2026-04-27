Recap & Vorschau Vorletzter Wiener "Tatort": So steht es um das Finale von Eisner und Fellner Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau - Eric Leimann Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelten im "Tatort: Gegen die Zeit" zum vorletzten Mal in Wien. Wie war der leise Fall aus einem Wohnheim für Problem-Jugendliche und was weiß man über ihr Wiener "Tatort"-Finale, das noch 2026 steigen soll? Bild: ORF/Petro Domenigg

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ermittelten in ihrem vorletzten Fall, "Tatort: Gegen die Zeit", unter Jugendlichen und ihren Betreuer:innen in einem Wohnprojekt. Auch das Finale von Moritz & Bibi ist schon abgedreht. Weiß man, wie sich die Kultermittler:innen vom Acker machen?

In ihrem vorletzten Fall deutet noch nichts auf Abschied hin. Im Gegenteil: "Tatort: Gegen die Zeit" war ein leiser, einfühlsamer Film, der versuchte, das emotional schwierige Umfeld einer betreuten Jugend-Wohngruppe und ihrer Pädagog:innen zu erforschen, die mit den Kids unter einem Dach lebten.

Was waren die Stärken dieses "Tatorts"? Auf klischeehafte Figurenzeichnungen der Marke "der Ultraharte", der "Fiese" oder "der Gemobbte" wurde verzichtet. Alle Jugendlichen im "Sonnenhof" hatten ihre Schwächen, Probleme, aber auch Kompetenzen. Niemand wurde in eine allzu plakative Charakter-Ecke gedrängt. Die Wiener Autorin und Regisseurin Katharina Mückstein (Jahrgang 1982) hat mit ihrem Co-Autor Hermann Schmid einen guten Job gemacht. Auch die Pädagog:innen waren vielschichtig gezeichnet. Sie hatten ebenfalls Stärken und Schwächen sowie ein angenehm normal "belastetes" Privatleben.

Kam dabei Spannung auf? Interessanterweise: ja. Und das trotz des etwas tristen Handlungsortes eines Jugendheims und trotz des weitgehenden Verzichts auf Action. Spannend war die Offenheit des Plots bis zum Ende. Alle Personen im Wohnheim waren ähnlich verdächtig wie unverdächtig. Alle hatten sie ihre Geheimnisse, aber keines davon war konstruiert oder unrealistisch. Da sieht man es mal: Auch leise Krimis können Spannung erzeugen. Dabei half das im TV-Krimi immer populärer werdende Stilmittel der "begehbaren Theorie". Die funktioniert so: Die Ermittler:innen äußern eine Theorie, und man sieht sie filmisch umgesetzt, ähnlich einer Traumsequenz. Darin beobachtet man Täter und Opfer mit den Ermittler:innen als Zuschauer:innen in einer Szene, nach dem Motto: So könnte es gewesen sein! Aber, kleiner Spoiler, meistens war es dann doch ganz anders.

Wie geht es mit Moritz & Bibi zu Ende? Zum Finale mit dem Arbeitstitel "Tatort: Dann sind wir Helden" ist bislang wenig bekannt - vieles wird bewusst unter Verschluss gehalten. Und das, obwohl der Film schon im Herbst 2025 abgedreht wurde. Die Ausstrahlung ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant, also irgendwann zwischen dem Ende der Sommerpause und dem Jahresende. Zur Handlung gibt es bislang nur wenige Hinweise. Laut Produktionsinfos beginnt die Geschichte mit einem jungen Mann auf Jobsuche, der unerwartet in kriminelle Machenschaften gerät. Er wird offenbar in einen Fall rund um gestohlenes Geld und eine flüchtige Frau hineingezogen, was eine Kette gefährlicher Ereignisse auslöst, in die auch das Ermittlerduo verwickelt wird. Man kann davon ausgehen, dass Moritz Eisner und Bibi Fellner emotional tief berührt werden von ihrem letzten Fall. Wie sie jedoch aus ihrem Job ausscheiden - dies wird wohl bis zum Abend der Ausstrahlung offen bleiben. Bekannt ist schon, wer nach dem Ausscheiden der beiden Kulstars übernimmt: Miriam Fussenegger (35, als Charlie Hahn) und Laurence Rupp (38, als Alex Maleky) ermitteln in Wien als Halbgeschwister.