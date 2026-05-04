Termin kurzfristig abgesagt Sorge um "Tatort"-Star: Martin Brambach sagte Termin ab und musste im Krankenhaus Aktualisiert: Vor 35 Minuten von Julia W. Martin Brambach ist seit 2016 als Kommissariatsleiter Schnabel im Dresdner "Tatort" zu sehen. Bild: Imago Images / STAR-MEDIA

Eigentlich sollte Martin Brambach am Samstag Fans in Halle an der Saale treffen – stattdessen meldet sich der "Tatort"-Star aus dem Krankenhaus. Die Hintergründe sind unklar, doch sein Management bemüht sich um Entwarnung.

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Sorge um Dresdner "Tatort"-Star Martin Brambach: Der Schauspieler sollte am Wochenende bei einer Baumarkt-Eröffnung in Halle auftreten – doch dazu kam es nicht. Der 58-Jährige musste den Termin kurzfristig absagen. Er ist im Krankenhaus.

Martin Brambachs Krankheit "nicht lebensbedrohlich" Bereits wenige Tage zuvor hatte Brambach auf Facebook ein Foto aus dem Krankenhaus veröffentlicht und seine Absage erklärt: "Leider kann ich aus gesundheitlichen Gründen am Samstag nicht zur [...] Markteröffnung nach Halle kommen", schrieb er.

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Weitere Details zu den genauen Umständen nannte er zunächst nicht. Nach "Bild"-Informationen aus dem Umfeld des Schauspielers ließ er sich medizinisch umfassend untersuchen. Warum und was dabei herauskam, bleibt jedoch unklar. Brambachs Management bemühte sich jedoch um Entwarnung: "Es ist nicht lebensbedrohlich", hieß es. Noch wenige Tage zuvor war der "Tatort"-Darsteller bei einem Tennis-Trainingscamp auf Mallorca. Umso überraschender kommt nun die plötzliche gesundheitliche Zwangspause.

Brambach bedauert Termin-Absage Brambach selbst äußerte sich inzwischen vorsichtig optimistisch. "Meinem Post auf Facebook ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich auf dem Weg der Besserung bin und es unendlich bedauere, an diesem Wochenende nicht mit meiner Familie nach Halle reisen zu können", sagte er der "Bild"-Zeitung. Den Termin wolle er zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.