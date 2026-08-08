Was im Leben wichtig ist "Tatort"-Star Dagmar Manzel spricht über ihren Krebskampf: "Möchte sehen, wie meine Enkel groß werden" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Annalena Graudenz Die Schauspielerin Dagmar Manzel beim Presse-Filmbrunch des Bayerischen Rundfunks im Literaturhaus. Bild: picture alliance/dpa | Tobias Hase

Eine Krebs-Diagnose stellt das Leben von einem auf den anderen Tag auf den Kopf. Diese Erfahrung musste auch Dagmar Manzel machen. Die Schauspielerin erkrankte mit 50 Jahren an Krebs und musste sich plötzlich mit Fragen beschäftigen, die sie zuvor weit von sich geschoben hatte.

Wer eine Krebs-Diagnose erhält, muss sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen und erkennt auf einmal, wie kostbar das Leben ist. Themen oder vermeintliche Probleme, die einen bislang beschäftigt haben, rücken in den Hintergrund. Auch Schauspielerin Dagmar Manzel weiß, wie sich das anfühlt.

Am Samstag läuft um 20:15 Uhr der "Tatort: Hochamt für Toni" mit Dagmar Manzel Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Tatort Hochamt für Toni Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Krebs-Diagnose veränderte ihren Blick aufs Leben Sie lebt normalerweise für die Theaterbühne, ist im Kino oder Fernsehen zu sehen. Die 66-Jährige begeistert ihr Publikum mit ihrer Vielseitigkeit. Doch zum Leben von Dagmar Manzel mit ihrer erfolgreichen Karriere gehört auch eine einschneidende Erfahrung: eine Krebs-Diagnose, die sie im Alter von 50 Jahren erhielt und die ihr Leben nachhaltig verändert hat. Heute sei sie dankbarer, achtsamer und bewusster als früher. Vor allem Menschen in jüngeren Jahren haben das Gefühl, noch unendlich viel Zeit vor sich zu haben. "Aus der Sicht eines jungen Menschen lebt man ja ewig. Aber das ist nicht selbstverständlich", so Manzel gegenüber der "Apotheken Umschau". Die Diagnose habe sie vor eine existenzielle Frage gestellt: "Schaffe ich das oder nicht?" In dieser schwierigen Phase habe sie erkannt, wie viel ihr das eigene Leben bedeute. Besonders ein Gedanke habe sie immer wieder angetrieben. "Ich begriff, wie ich am Leben hänge und wie sehr ich sehen möchte, wie meine Enkel groß werden", erinnert sie sich. Eine Erfahrung, die sie tief geprägt hat und dazu führte, das Leben bewusster wahrzunehmen und mehr Dankbarkeit zu empfinden.

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Familie und Freund:innen gaben ihr Kraft Auf die Frage, was ihr damals am meisten geholfen habe, nennt Manzel mehrere Faktoren. Entscheidend sei gewesen, das Schicksal anzunehmen, anstatt gegen die Situation anzukämpfen oder mit ihr zu hadern. Ebenso wichtig war das Vertrauen zu ihrem behandelnden Arzt. "Ich bin ihm gefolgt, ohne zu zögern oder zu hinterfragen", erläutert sie gegenüber "Apotheken Umschau". Darüber hinaus hätten sie ihre Familie und enge Freunde durch die schwere Zeit getragen. Ihr Mann, ihre Kinder sowie gemeinsame musikalische Projekte und Yoga-Einheiten mit Freund:innen hätten ihr Halt gegeben. Gleichzeitig haben konkrete Ziele und neue Vorhaben dafür gesorgt, dass sie den Blick nach vorn richtete.

Millionenpublikum kennt sie als "Tatort"-Kommissarin Einem breiten Fernsehpublikum wurde Dagmar Manzel vor allem durch ihre Rolle als fränkische Kommissarin Paula Ringelhahn im "Tatort" bekannt. Von 2015 bis 2024 ermittelte sie in der beliebten Krimireihe und überzeugte mit ihrer ruhigen, zugleich eigenwilligen Art. Daneben spielte sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter der Kultfilm "Schtonk".