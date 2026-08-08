Jünger, offener, temperamentvoller "Tatort" aus Franken: Sie ist die neue Hauptkommissarin Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Felix Voss (Fabian Hinrichs) und seine neue Partnerin Emilia Rathgeber ermitteln in Oberfranken. Bild: BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH/Hendrik Heiden

Nach Dagmar Manzels Abschied vom Franken-"Tatort" ermittelte Fabian Hinrichs als Felix Voss im letzten Fall solo. Das wird sich bald ändern. Wir verraten dir, wann es mit dem Krimi aus Nürnberg weitergeht und welche beliebte Schauspielerin zukünftig in Franken Verbrecher jagt.

Felix Voss auf Solo-Pfaden unterwegs Nach zehn Fällen quittierte Dagmar Manzel als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn im Herbst 2024 beim fränkischen "Tatort" den Dienst. Dass auch ihr Ermittlungspartner Felix Voss aufhören würde, stand für seinen Darsteller Fabian Hinrichs nie zur Diskussion. Stattdessen ging Hauptkommissar Voss im September 2025 im "Tatort: Ich sehe dich" solo auf Mörderjagd in Nürnberg. Unterstützung aus dem Team erhielt er dabei von Kommissarin Wanda Goldwasser (Eli Wasserscheid), die ebenfalls vom ersten Fall an Teil des Franken-"Tatort" ist, sowie vom kauzigen Polizeiarchivar Fred (Sigi Zimmerschied). Der kam beim Publikum gut an, doch sein Einsatz soll allem Anschein nach einmalig bleiben.

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Wann kommt ein neuer "Tatort" aus Franken? Im vergangenen Jahr eröffnete der "Tatort: Ich sehe dich" nach der Sommerpause die Sonntagskrimi-Saison im Ersten. Welchem Ermittlerteam 2026 diese Ehre zuteilwird, ist noch nicht bekannt. Sicher ist aber, dass sich die Fans des Franken-"Tatort" auf einen zeitnahen neuen Fall im Herbst freuen dürfen. Der genaue Termin wurde vom BR allerdings noch nicht verraten. Was aber längst bekannt ist: Der zwölfte Fall des "Tatort"-Ablegers aus Nürnberg und Umgebung trägt den Titel "Gottesgarten" und wird Felix Voss' neue Partnerin einführen. Die Premiere des Films fand im Rahmen des Deutschen Fernsehkrimi Festivals im Mai in Wiesbaden statt.

Rosalie Thomass ist die Neue im Franken-"Tatort" Die neue Hauptkommissarin in Nürnberg wird von der Münchner Schauspielerin Rosalie Thomass verkörpert und trägt den Namen Emilia Rathgeber. Die wurde von der bayerischen Landeshauptstadt nach Franken berufen und ist so ganz anders als ihre Vorgängerin. Jünger, offener, temperamentvoller, was dem zurückhaltenden Felix Voss vermutlich ganz guttun dürfte. Am Rande eines Setbesuchs während der Dreharbeiten zum "Tatort: Gottesgarten" im Sommer 2025 verriet Fabian Hinrichs auf die Frage nach der Zusammenarbeit mit Thomass: "Es ist ein bisschen schöner noch, als ich es mir vorgestellt habe." Seine Kollegin Eli Wasserscheid bezeichnete den Neuzugang im Nürnberger Team als "ein Geschenk".

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Darum geht es im zwölften Franken-"Tatort: Gottesgarten" Ihr erster gemeinsamer Fall führt Emilia "Emi" Rathgeber und Felix Voss ins Nürnberger Rotlichtmilieu. In einem Stundenhotel war der junge Travestiekünstler Elias Schaller (Moritz Bock) ermordet worden, der Verdacht liegt daher nahe, dass der Täter dort zu finden ist. Als sie jedoch nicht weiterkommen, zieht es das Ermittlerduo nach Oberfranken in den titelgebenden Landstrich "Gottesgarten" bei Bad Staffelstein. Hier leben die Eltern des Ermordeten, die völlig unterschiedlich auf dessen Tod reagieren. Verkörpert werden sie vom Forchheimer Schauspieler Horst Kummeth und der Unterfränkin Jule Gartzke. Lokalkolorit wird also großgeschrieben in Rosalie Thomass' Einstiegsfall. Regie führte Dustin Loose nach einem Drehbuch von Constantin Lieb. Neben Fabian Hinrichs und Rosalie Thomass sind im "Tatort: Gottesgarten" Eli Wasserscheid, Matthias Egersdörfer, Stefan Merki und viele weitere bekannte Darsteller:innen aus dem Franken-"Tatort" wieder dabei. Ein zweiter Fall mit dem neuen Team wurde im März in Nürnberg, Fürth, Erlangen und Umgebung abgedreht und trägt den Titel "Totholz". Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Lauf des Jahres 2027. Wenn du noch einmal das alte Team aus Dagmar Manzel und Fabian Hinrichs bei der Mördersuche in Franken erleben möchtest, kannst du dir am Samstag, 8. August, um 20:15 Uhr im BR-Livestream auf Joyn den neunten fränkischen "Tatort: Hochamt für Toni" ansehen.