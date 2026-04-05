"Traumschiff" vs. "Tatort": Silbereisen widerspricht "Quotenkampf"

Am Ostersonntag treffen zwei TV-Schwergewichte aufeinander: "Das Traumschiff" läuft parallel zum "Tatort"-Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Von einem Quotenkampf will Florian Silbereisen allerdings nichts wissen ...

Wenn am Ostersonntag wieder " Das Traumschiff " im ZDF gen Island in See sticht, läuft im Ersten parallel der Abschied des Münchner " Tatort "-Duos Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl . Welches Format wird beim Publikum besser abschneiden? Es ist ein Quotenduell – könnte man annehmen. Nicht so "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen : Der Entertainer weist entsprechende Deutungen entschieden zurück.

"Spreche ungern von 'Quotenkampf'"

"In einer Zeit, in der es schon genügend Konflikte und Kämpfe gibt, spreche ich ungern von einem 'Quotenkampf'", sagte er der "Münchner Abendzeitung".

Für ihn hätten beide Formate ohnehin wenig miteinander zu tun - schließlich sei die neue "Traumschiff"-Folge bereits vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar.

"Insofern würde man hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Beide Formate gibt es seit über 40 Jahren, beide Formate sind Kult und beide Formate sind erfreulicherweise erfolgreich und beliebt. Insofern müssen wir überhaupt nicht gegeneinander kämpfen."