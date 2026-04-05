TV-Duell zur Primetime
"Traumschiff" vs. "Tatort": Silbereisen widerspricht "Quotenkampf" am Ostersonntag
Veröffentlicht:von Julia W.
Am Ostersonntag treffen zwei TV-Schwergewichte aufeinander: "Das Traumschiff" läuft parallel zum "Tatort"-Abschied von Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Von einem Quotenkampf will Florian Silbereisen allerdings nichts wissen ...
Primetime-Duell am Ostersonntag
Wenn am Ostersonntag wieder "Das Traumschiff" im ZDF gen Island in See sticht, läuft im Ersten parallel der Abschied des Münchner "Tatort"-Duos Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl. Welches Format wird beim Publikum besser abschneiden? Es ist ein Quotenduell – könnte man annehmen. Nicht so "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen: Der Entertainer weist entsprechende Deutungen entschieden zurück.
"Spreche ungern von 'Quotenkampf'"
"In einer Zeit, in der es schon genügend Konflikte und Kämpfe gibt, spreche ich ungern von einem 'Quotenkampf'", sagte er der "Münchner Abendzeitung".
Für ihn hätten beide Formate ohnehin wenig miteinander zu tun - schließlich sei die neue "Traumschiff"-Folge bereits vor der TV-Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar.
"Insofern würde man hier Äpfel mit Birnen vergleichen. Beide Formate gibt es seit über 40 Jahren, beide Formate sind Kult und beide Formate sind erfreulicherweise erfolgreich und beliebt. Insofern müssen wir überhaupt nicht gegeneinander kämpfen."
Nemec und Wachtveitl nehmen Abschied – Silbereisen verlängert
Während Florian Silbereisen seinen Vertrag für "Das Traumschiff" erst kürzlich verlängert hat und den Zuschauer:innen noch bis mindestens 2028 erhalten bleibt, markiert der "Tatort: Unvergänglich" an Ostern einen Einschnitt: Nach 35 Jahren und 100 Fällen verabschieden sich Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl von ihren Rollen als Batic und Leitmayr – damit geht im "Tatort" eine Ära zu Ende.
Die "Tatort"-Doppelfolge "Unvergänglich" wird am Ostersonntag und Ostermontag ausgestrahlt. Der Generationswechsel in München ist bereits eingeleitet: Mit Ferdinand Hofer und Carlo Ljubek stehen die Nachfolger fest, die Dreharbeiten zu ihrem ersten gemeinsamen Fall haben bereits begonnen.
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