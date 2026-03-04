Im Laufe der Zeit Vor 25 Jahren: So sah "Ungeschminkt"-Star Adele Neuhauser früher aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Wie Adele Neuhauser wohl vor 25 Jahren aussah? Bild: APress / picture alliance / Sammlung Richter

Seit 2011 ermittelt Adele Neuhauser als Bibi Fellner im Wiener "Tatort". Hinter der Schauspielerin liegt nicht nur eine erfolgreiche Karriere, sondern auch eine bewegte Kindheit.

Neuhauser kam in der griechischen Hauptstadt Athen zur Welt, wuchs aber in Wien auf. Ihre Kindheit war von einem schmerzlichen Verlust geprägt: Die Mutter verließ die Familie und nahm Neuhausers Halbbruder mit, als sie selbst noch klein war. Ihr Traum war es schon als Kind, Ballett-Tänzerin oder Schauspielerin zu werden. Ihr Weg als Tänzerin endete abrupt, als sie sich früh einen Riss der Achillessehne zuzog. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie in Wien. Die ersten Engagements hatte sie dann auf deutschen Bühnen - in Münster, Essen, Mainz und Regensburg. 20 Jahre lange spielte Neuhauser klassische Rollen wie den Mephisto und die Medea. 2005 ging sie nach Österreich zurück.

So sah Adele Neuhauser vor rund 25 Jahren aus "Der kleine Mann" mit Oliver Korittke und Adele Neuhauser (v. l.): So sahen die beiden Schauspieler:innen 2001 aus. Bild: picture alliance / Sammlung Richter

Ihren Durchbruch im TV feierte Neuhauser als Hobby-Detektivin Neben dem Theater hatte sie auch viele Auftritte im Fernsehen und im Kino: Schon 1978 etwa spielte sie in "Kottan ermittelt" mit und startete damit ihre TV-Laufbahn. Später reihte sich Projekt an Projekt. Sie hatte Gastrollen unter anderem in Serien und Reihen wie dem "Tatort", "SOKO München", bei den "Rosenheim Cops" oder im "Polizeiruf 110". Der Durchbruch gelang ihr als Hobby-Detektivin Julie Zirbner in der ORF-Landkrimi-Serie "Vier Frauen und ein Todesfall", wo sie ab 2005 bis 2020 zu sehen war.

Adele Neuhauser als Juliane Zirbner in "Vier Frauen und ein Todesfall" "Vier Frauen und ein Todesfall" aus 2004 mit Martina Poel, Adele Neuhauser, Gaby Dohm und Brigitte Kren (v. l.). Bild: SKATA

Das Ende einer Ära: Adele Neuhauser als Bibi Fellner im "Tatort" Zu ihren Film-Arbeiten gehören die Kino-Produktionen "Irren ist männlich", "Helden in Tirol", "Gone - Eine tödliche Leidenschaft", das Historiendrama "Die Wanderhure", der Fernsehfilm "Faltenfrei" sowie die Produktionen "Bad Fucking" und "Love Machine". Seit 15 Jahren erlebt ein Millionenpublikum sie als Bibi Fellner im ARD-"Tatort". Ein Anruf sei damals gekommen mit dem Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte: "Wollen Sie mit Harald Krassnitzer im 'Tatort' spielen?" Das abzulehnen war für Neuhauser ausgeschlossen, zumal ihre Agentin kommentiert habe: "Adele, das ist der Ritterschlag." Ab 2011 wurde sie zur festen Ermittlerin im österreichischen "Tatort" : An der Seite von Harald Krassnitzer als Oberstleutnant Moritz Eisner löst sie seither Kriminalfälle in Wien. Das Duo bleibt noch bis Ende 2026 im Einsatz.

Ab 2011 bilden Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer (v. l.) das Ermittler:innen-Team beim Wiener "Tatort". Bild: picture alliance / picturedesk.com