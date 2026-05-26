Sitcom "The Big Bang Theory": Das steckt wirklich hinter dem Titel der Kult-Serie Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Claudia Frickel Harald Lesch (l.) vs. Sheldon Cooper (Jim Parsons, r.): Wer würde dieses Physiker-Duell wohl gewinnen? Bild: Ulia Koltyrina_stock.adobe.com; Warner Bros. Television; picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Thomas Dinges

Wie viel Wissenschaft steckt eigentlich im Titel von "The Big Bang Theory"? Mehr, als viele Fans denken. Der Name spielt direkt auf die Entstehung des Universums an - ein Thema, mit dem sich auch Astrophysiker Harald Lesch bei "Terra X" beschäftigt. Übrigens wäre die Serie fast unter einem anderen, ziemlich kuriosen Titel gestartet.

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Das ist der "Big Bang", der der Serie ihren Namen gibt Nerdige Physiker in einer WG, endlose Diskussionen über Quantenmechanik und Comics - so kennen wir "The Big Bang Theory". Schon der Titel zeigt, dass Wissenschaft und Physik hier eine große Rolle spielen - allerdings mit viel Humor statt trockener Theorie. Doch was ist eigentlich der "Big Bang"? Dahinter steckt eine der großen Ideen der Wissenschaft: Sie beschäftigt sich damit, wie das Universum entstanden sein könnte. Auf Deutsch ist vom Urknall die Rede. Die Theorie geht davon aus, dass vor 13,8 Milliarden Jahren ein gewaltiges Ereignis stattfand, das den Weltraum erzeugte, wie wir ihn kennen. Galaxien, Sterne, Planeten und alles andere, was heute existiert, waren bis dahin in einem extrem dichten, heißen Zustand komprimiert. Mit dem Urknall begann sich das zuvor extrem dichte Universum plötzlich auszudehnen - mitsamt aller Materie und Energie. Ein Knall war es aber nicht, eher der Start von Raum und Zeit selbst.

Beweise für den "Big Bang" Ob der "Big Bang" sich genauso zugetragen hat, lässt sich nicht direkt beweisen. Für viele Astronom:innen ist er dennoch die plausibelste Erklärung für den Ursprung des Universums. Mehrere Beobachtungen passen gut dazu. Zum Beispiel dehnt sich das Universum tatsächlich aus: Galaxien entfernen sich voneinander, als hätten sie einst extrem dicht beieinander gelegen. Ein weiterer Hinweis ist die kosmische Hintergrundstrahlung - ein schwacher Wärmerest, der den ganzen Himmel erfüllt. Viele Forschende sehen darin ein Echo des heißen Anfangszustands des Universums. Was den Urknall ausgelöst hat und was davor war? Das bleibt weiterhin ein großes Rätsel. Genau damit beschäftigt sich der Astrophysiker Harald Lesch bei "Terra X". Auf der Suche nach dem wahren Big Bang reist er unter anderem zu einem 1.400 Meter tief gelegenen Forschungslabor in Italien und in die vatikanische Sternwarte. Die Sendung läuft am Dienstag, 26. Mai 2026, 22.45 Uhr, im ZDF. Alternativ kannst du sie live auf Joyn streamen.

Bald verfügbar Heute, 22:45 Uhr • Terra X Harald Lesch - ... und das Rätsel des Urknalls Verfügbar auf Joyn 30 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Darum passt der Titel so gut zur "Big Bang Theory"-Serie Der Titel "The Big Bang Theory" ist nicht nur ein wissenschaftlicher Verweis. Er beschreibt auch ziemlich gut, was in der Handlung passiert. Im Mittelpunkt stehen Leonard, Sheldon, Howard und Raj - brillante Wissenschaftler mit festen Routinen, klaren Abläufen und eher zweifelhaften sozialen Fähigkeiten. Dann zieht Penny gegenüber ein - und wirbelt das geordnete Leben der Nerd‑WG komplett durcheinander. Für Leonard und Sheldon verändert sich plötzlich alles. Die neue Nachbarin wirkt auf die Gruppe wie ein kleiner Urknall, der eine Kettenreaktion auslöst. Freundschaften, Beziehungen und Konflikte entwickeln sich, wachsen, kollidieren - und stellen das Leben aller Figuren dauerhaft auf den Kopf. Der Serienname verbindet Wissenschaft und Handlung auf überraschend stimmige Weise. Auch der Titelsong der kanadischen Band Barenaked Ladies greift die Idee auf: Er erzählt im Schnelltempo die Entstehung des Universums - vom Urknall bis heute.