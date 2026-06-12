Kaley Cuoco und ihr Verlobter Tom Pelphrey erwarten ihr zweites Kind. Mit einem süßen und Promi-untypischen, bescheidenen Gender-Reveal-Post, teilt die Penny-Darstellerin die frohe Botschaft.

Kaley Cuoco erwartet zweites Kind mit Tom Pelphrey

Drei Jahre nachdem "The Big Bang Theory"-Schauspielerin Kaley Cuoco zum ersten Mal Mutter geworden ist, wird ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey jetzt große Schwester.

Wie die Schauspielerin auf Instagram verkündete, erwarten sie und ihr Verlobter Tom Pelphrey bald ein zweites Kind. Zudem ist auch das Geschlecht des neuen Nachwuchses bereits bekannt, was die glückliche Familie im gleichen Post bekannt gibt.

Auf dem ersten Bild lachen Kaley, Tochter Matilda und Papa Tom glücklich in die Kamera. Vor ihnen steht ein mit bunten Streuseln bedeckter Kuchen mit dem Schriftzug "It's a..." (Es wird ein...."). Eine Ecke des Kuchens ist bereits angeschnitten, oder vom Töchterchen angeknabbert: Es wird ein Mädchen!

In der Bildunterschrift schreibt sie: "Unsere kleine Familie vervollständigt, was für ein wahr gewordener Traum! Diese zweite Reise war in vielerlei Hinsicht etwas windiger, aber wow, wir sind so dankbar für diesen Moment!! Die kleine Schwester ist unterwegs!!! Mädchen-Papa für immer".