"The Hunt"-Kandidatin verrät
"Gröberer Umgangston"? Caro Robens verrät kurioses Liebes-Geheimnis mit Ehemann Andreas
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Bei ihrer Teilnahme an der Reality-Competition "The Hunt" war für Kandidatin Caro Robens auch die lange Trennung von ihrem Mann Andreas eine besondere Herausforderung. In einem Interview hat sie jetzt verraten, was ihr Liebesgeheimnis ist.
"The Hunt"-Kandidatin Caro Robens spricht über das Geheimnis ihrer langen Liebe
Seit mehr als 15 Jahren gibt es diese beiden im Grunde nur im Doppelpack. Das Mallorca-Auswandererpaar Andreas und Caro Robens geht vor und hinter der Kamera gemeinsam durchs Leben. Umso ungewohnter waren für Caro die Dreharbeiten zur neuen ProSieben- und Joyn-Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?".
Als eine von insgesamt zehn Reality-Stars hat sie mitten im bulgarischen Wald als Jägerin beziehungsweise Gejagte alles dafür gegeben, bis zu 50.000 Euro zu erspielen. Und das, anders als in anderen Formaten, ohne ihren Andreas an ihrer Seite - was zur Extra-Herausforderung wurde.
In einem Interview mit "Promiflash" hat die 47-Jährige nun über das Geheimnis ihrer rund 16-jährigen Liebe gesprochen. "Ich glaube, Andreas' und mein Geheimnis ist, dass wir uns gegenseitig nicht zu ernst nehmen. Wir sind nicht nur Ehepartner, sondern auch die besten Freunde. Und so gehen wir miteinander um."
Nach TV-Ausstrahlung kannst du die Episoden kostenlos online sehen
"Es darf auch mal ein gröberer Umgangston sein"
Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch mal zu Meinungsverschiedenheiten zwischend den beiden kommt. "Es darf auch mal ein gröberer Umgangston sein oder ein Streit. Wichtig ist, dass man weiß, wie es gemeint ist."
Und das wissen die Robens sehr gut, denn die meiste Zeit verbringen sie gemeinsam. "Wir sind 24/7 zusammen, wenn man nicht gerade in einem Format ist", hebt Caro weiter hervor. Bereits 2010 hatten sie sich auf Mallorca kennengelernt und kurz darauf geheiratet.
"The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" läuft immer dienstags um 22:35 Uhr in Doppelfolgen auf ProSieben und stehen dir im Anschluss natürlich auch kostenlos auf Joyn zum Streamen bereit. Alle Infos zu den Sendeterminen und Sendezeiten liest du hier.
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