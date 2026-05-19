Liebes-Lüge und Rache-Schwur "The Hunt": "Dachte, er kann mich verarschen!" Nachrückerin Sandra Sicora hat eiskalten Racheplan gegen Ex-Flirt Max Bornmann Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Lena Maier Hier knallt's gewaltig! Sandra Sicora will Rache und macht bei "The Hunt" unerbittlich Jagd auf ihren Ex-Flirt Max Bornmann. Bild: Prosieben / Joyn

In Folge 3 von "The Hunt" weht ein eiskalter Wind durch den bulgarischen Wald! Nicht nur völlig neue, knallharte Team-Regeln bringen die Promis an ihre Grenzen, es gibt auch unerwarteten Zuwachs. Als Nachrückerin Sandra Sicora plötzlich auf der Bildfläche erscheint, gefriert Max Bornmann das Lächeln im Gesicht. Die beiden verbindet eine ziemlich toxische Dating-Vergangenheit.

Der Morgen im bulgarischen Wald beginnt eigentlich harmonisch. Bei einem leckeren Frühstücksbuffet können die Promis kurz durchatmen. Doch die Ruhe vor dem Sturm trügt. Als der "Herr der Jagd" das Wort ergreift, ist klar: Bei "The Hunt" ist ab sofort nichts mehr, wie es war.

Willkommen in der Hölle: Darum geht es bei "The Hunt" Falls du das Format noch nicht kennst: Bei "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" spielen immer dienstags ab 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn acht Reality-Stars ein extremes Katz-und-Maus-Spiel auf 2,5 Quadratkilometern purer Wildnis. Es gibt Jäger:innen (Team Rot) und Gejagte (Team Blau). Die Gejagten müssen fliehen, Prüfungen im Wald finden und Geld für den 50.000-Euro-Jackpot erspielen. Die Jäger:innen dagegen wollen die Blauen fangen. Wird ein:e Gejagte:r geschnappt, tauschen sie die Rollen und das Geld wechselt den oder die Besitzer:in. Am Ende des Tages entscheiden die übrigen Gejagten, welche:r Jäger:in die Show verlassen muss.

Neue Regeln und ein eiskaltes Wiedersehen In Folge 3 lautet die neue, knallharte Regel: Mitgefangen, mitgehangen. Ab sofort wird in Zweier-Teams gejagt und geflüchtet. Das bedeutet: Wird ein:e Gejagte:r geschnappt, wird automatisch auch sein:e Teampartner:in zum Jäger degradiert. Das Weiterkommen der Stars hängt also plötzlich vom schwächsten Glied in der Kette ab! Zu allem Überfluss muss sich jedes Duo entscheiden, wer den einzigen "Kurt" (Kommunikations- und Radar-Datenträger) tragen darf. Die Teams formieren sich schnell: Serkan Yavuz flieht gemeinsam mit Cecilia Asoro, Max Bornmann bildet ein Flucht-Duo mit Gloria Schwesinger, und Caro Robens geht zusammen mit Maurice Dziwak auf die Jagd.

Schock-Begegnung im Wald: Sandra Sicora will Rache Als sich die Promis wenig später im "Kreis des Schicksals" im Wald versammeln, ahnt Max Bornmann noch nicht, welches Unheil ihm droht. Plötzlich treten zwei völlig neue Jäger:innen aus dem Dickicht: TV-Legende Jochen Horst und Reality-Star Sandra Sicora. Schnell wird klar: Max hat absolut gar keinen Bock auf den Neuzugang. Denn zwischen ihm und Sandra gibt es jede Menge böses Blut. Die beiden lernten sich in einem Dating-Format kennen und wenn es nach Sandra geht, wurde ihr das Herz gebrochen. "Es war schon so weit, dass er bei mir mit dem Koffer war. Ich war bei seiner Familie, er war bei mir. Wir waren schon viel miteinander", packt Sandra vor laufenden Kameras aus. Doch das vermeintliche Liebesglück endete in einem fiesen Betrugs-Drama:

Er dachte, er kann mich verarschen und einfach auch woanders hingehen und mich anlügen. Das mag ich nicht! Sandra Sicora

Eine Entschuldigung gab es laut Sandra nie. Deshalb hat sie im Wald jetzt ihren ganz eigenen Racheplan geschmiedet: "Deswegen werd' ich den jagen und kriegen!"

Alles nur Einbildung? Max wehrt sich gegen die Liebes-Gerüchte Eine handfeste Reality-Abrechnung mitten im Überlebenskampf. Max sieht die feurige Romanze rückblickend allerdings völlig anders und wiegelt eiskalt ab. "Wir haben Zeit miteinander verbracht, bestreit' ich ja gar nicht", rudert er zurück. Doch von großer Liebe oder gar einer festen Beziehung will der Reality-Star nichts wissen: "Für mich war da nie mehr. Woher sie das zieht, weiß ich nicht. Wir waren ja laut ihr anscheinend auch zusammen."

Wird Max jetzt zur leichten Beute seiner Ex-Flamme? Kühle Abfuhr vs. rasende Wut: Die Fronten sind geklärt und Sandra hat Blut geleckt. Als frischgebackene Jägerin hat sie nun die Macht, Max Bornmanns Traum von den 50.000 Euro zu zerstören. Und weil Max durch die neuen Regeln an Gloria gekettet ist, könnte Sandras Rachefeldzug gleich zwei Promis auf einmal in den Abgrund reißen!