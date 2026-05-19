Eiskalte Rache und wilde Treibjagden Exit-Schock bei "The Hunt": Wer ist raus in Folge 3 und 4? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lena Maier Angespannte Gesichter bei der Exit-Entscheidung in Folge 3: (v.l.n.r.) Gloria, Cecilia, Maurice und Max warten auf das Urteil der Gejagten. Bild: Joyn / ProSieben

In den Folgen 3 und 4 von "The Hunt" weht ein eisiger Wind durch den bulgarischen Wald. Wer nach einem fiesen Rachefeldzug seine Koffer packen muss, wer sein mühsam erspieltes Geld in Sekunden verliert und warum ein Mega-Cliffhanger die Fans jetzt zittern lässt, liest du hier.

Willkommen in der Wildnis: Darum geht es bei "The Hunt" Für alle, die das TV-Spektakel noch nicht kennen, hier ein kurzes Update: Bei "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" spielen Reality-Stars ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel. In einem 2,5 Quadratkilometer großen Wald wollen die Jäger:innen (Rot) die Gejagten (Blau) fangen. Werden die Gejagten geschnappt, tauschen sie die Rollen und die erspielte Kohle für den 50.000-Euro-Jackpot wechselt den oder die Besitzer:in. Nur wer den Tag als Gejagte:r beendet, ist sicher vor dem Rauswurf und darf entscheiden, welche:r Jäger:in sofort nach Hause fliegt. Wer in den ersten beiden Folgen bereits völlig die Nerven verlor und direkt rausflog, kannst du hier in unserer Exit-News zu Folge 1 und 2 nachlesen.

Folge 3: "Gefangen mitgehangen" und ein toxisches Wiedersehen Die dritte Jagd beginnt mit einem absoluten Regel-Schock: Es wird ab sofort in Zweierteams gejagt und geflüchtet. Das perfide daran: Wird ein:e Gejagte:r erwischt, wird auch sein:e Teampartner:in automatisch zum oder zur Jäger:in. Doch der wahre Albtraum beginnt für Max Bornmann erst, als sich die Promis im "Kreis des Schicksals" versammeln und die neuen Nachrücker:innen präsentiert werden. TV-Legende Jochen Horst und Reality-Star Sandra Sicora stürmen das Feld. Zwischen Sandra und Max gibt es eine düstere Dating-Vergangenheit, die böses Blut hinterlassen hat. Und Sandra fackelt als frischgebackene Jägerin nicht lange: Sie hat nur Augen für Max. Mithilfe der neuen Fähigkeit, Gegner:innen für 60 Sekunden einzufrieren, sprintet sie durchs Unterholz, friert Max ein und schnappt ihn sich. Max und seine Teampartnerin Gloria werden zu Jäger:innen degradiert. Am Ende des Tages schlägt die Stunde der Wahrheit im Strategiezimmer. Die Gejagten dürfen wählen, wer geht, und Sandra serviert Max die Quittung auf dem Silbertablett. Sie und Nachrücker Jochen Horst geben ihm die Stimme. Max Bornmann fliegt hochkant aus der Show. Sandra triumphiert, während Max fassungslos die Koffer packt.

Du willst sehen, wie Sandra ihren Rache-Schwur im Wald wahrmacht, welche Schimpfwörter fallen und wie fassungslos Max reagiert? Streame Folge 3 von "The Hunt" jetzt kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Neue Jäger, alte Geschichten: Jetzt wird’s persönlich Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 66 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Folge 4: Funkgeräte, fliegende Wechsel und der Total-Verlust Nach dem Rauswurf-Drama kehrt in Folge 4 keine Ruhe ein. Jede:r kämpft wieder für sich allein, doch die Jäger:innen bekommen ein massives Upgrade: Walkie-Talkies. Serkan Yavuz macht im Strategieraum einen gewagten Move: Er entscheidet sich freiwillig dafür, vom Jäger zum Gejagten zu werden, und tauscht die Rolle mit Sandra, weil diese das meiste Geld auf dem Konto hat. Was folgt, ist die wildeste Treibjagd der bisherigen Staffel. Serkan wird über Funk von Gloria und Sandra eingekreist. Während er sich gerade in einer Schutzzone mit Luftballons abmüht, um 3.000 Euro für den Jackpot zu erspielen, lauert Sandra ihm bereits auf. Serkan sprintet um sein Leben, doch er stolpert und Sandra fängt ihn. Das bittere Ende: Serkan ist wieder Jäger, und die hart erspielten 3.000 Euro sind futsch. Die Rollentäusche überschlagen sich im Minutentakt: Der frustrierte Serkan läuft wenig später Maurice Dziwak in die Arme und fängt ihn. Somit ist Maurice 8.000 Euro ärmer und Serkan wieder Gejagter. Auch Cecilia Asoro schlägt zu und fängt Jochen Horst. Das absolute Highlight liefert aber Gloria: Nur Sekunden bevor sich Cecilia als Gejagte in den sicheren "Kreis des Schicksals" retten kann, rennt sie Gloria direkt in die Arme. Letzter Rollentausch! Am Ende sind Caro, Gloria, Sandra und Serkan die Gejagten und somit sicher. Maurice, Cecilia und Jochen müssen als Jäger:innen um ihren Verbleib in der Show zittern. Doch bevor die Entscheidung fällt: Cut. Die Folge endet mit einem fiesen Mega-Cliffhanger.

Die unfassbare Treibjagd auf Serkan und den Last-Minute-Catch von Gloria musst du gesehen haben! Streame Folge 4 von "The Hunt" jetzt kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Serkans Entscheidung lässt alles eskalieren Verfügbar auf Joyn Folge vom 19.05.2026 • 66 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Wie das Drama ausgeht und welcher der drei Jäger:innen die Jagdhütte für immer verlassen muss, erfährst du in Folge 5 - am 26. Mai ab 22:35 Uhr auf ProSieben und direkt im Anschluss auf Joyn.

Du willst nicht auf die neue Folge "The Hunt" warten? Mit Joyn+ kannst du die nächsten beiden Episoden bereits jetzt sehen

Der große Überblick: Wer ist raus und wer ist noch dabei? Damit du bei den ganzen fliegenden Wechseln nicht den Überblick verlierst, haben wir hier den aktuellen Stand für dich zusammengefasst:

Wer ist raus? Aaron Königs (raus in Folge 1)

Valentina Principessa (raus in Folge 2)

Max Bornmann (raus in Folge 3)