Um 36.500 Euro reicher Finale! Dieser Promi ist der Sieger von "The Hunt" 2026 Aktualisiert: Vor 49 Minuten von Lena Maier The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Wer gewinnt "The Hunt" 2026? Videoclip • 03:08 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Im großen Finale von "The Hunt" werden die Karten ein letztes Mal komplett neu gemischt, alte Regeln sind plötzlich Geschichte und ein fieses Psycho-Spiel schickt einen Top-Favoriten direkt am Morgen nach Hause. Wer sich in einem unfassbaren Kraftakt den Sieg und die 36.500 Euro schnappt, erfährst du hier.

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Willkommen im Wald: Das war "The Hunt" 2026 Für alle, die erst jetzt zum ultimativen Showdown dazustoßen: In der neuen Reality-Competition "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" spielten Promis wochenlang ein extremes Katz-und-Maus-Spiel im bulgarischen Wald. Auf einem Areal von 2,5 Quadratkilometern mussten die Gejagten (Team Blau) vor den Jäger:innen (Team Rot) fliehen und in versteckten Prüfungen Geld für den Jackpot sammeln. Wurden sie gefangen, wechselte die Rolle - und das Geld. Nachdem sich im dramatischen Halbfinale noch eine Kandidatin mit einem fatalen Taktik-Fehler selbst ins Aus katapultierte, haben sich nun vier Stars für den großen Finaltag qualifiziert.

Das Finale hebt die Regeln auf: Jeder gegen jeden Es ist der Morgen der Wahrheit im Jagdhaus. Caro Robens, Max Bornmann, Cecilia Asoro und Serkan Yavuz haben sich bis ins Finale gekämpft. Doch wer dachte, er könne sich auf die altbekannten Rollen verlassen, wird eiskalt erwischt. Der "Herr der Jagd" spricht ein Machtwort: Es gibt ab sofort keine Jäger:innen und Gejagten mehr. Jede:r kämpft ab jetzt nur noch für sich selbst. Das Ziel: Der Jackpot von satten 36.500 Euro. Doch bevor die finale Hatz überhaupt beginnen kann, müssen die Vier im Strategieraum wählen, wem sie das Finale am wenigsten gönnen. Und die Antwort ist eindeutig: Max Bornmann. Serkan und Caro werfen Max vor, dass er zwischenzeitlich bereits aus der Show geflogen war - und nur durch seinen "Mr. Money"-Bonus zurückkehrte. Für sie habe er das Ticket ins Finale einfach nicht verdient. Der Schock: Caro und Serkan werden durch das Votum direkt in die nächste Runde durchgewunken. Max und Cecilia hingegen müssen in den Exit-Raum.

Psycho-Spiel im Exit-Raum: Wer lügt besser? Es kommt zu einer Partie "Der große Bluff". Zwei Boxen stehen bereit, eine ist leer, eine ist voll. Cecilia darf als Einzige in ihre Box schauen und muss Max beschreiben, was sie sieht - sie darf die Wahrheit sagen oder ihn gnadenlos anlügen. Max muss entscheiden: Behält er seine Box oder tauscht er? Er verlässt sich auf sein Bauchgefühl, tauscht die Seiten - und verliert! Cecilia hat die volle Box und steht in der nächsten Runde. Max scheitert wenige Meter vor dem Ziel.

Die erste Final-Runde: Das Rennen um die Eisen-Würfel Jetzt beginnt der physische Wahnsinn. Im riesigen Jagdgebiet sind zwei eiserne Würfel versteckt. Wer sie zuerst findet und sich einloggt, steht im ultimativen Endspiel. Der Hinweis: Sie liegen irgendwo in den Sektoren vier bis neun. Die Suche wird zur Nervenprobe. Plötzlich entdeckt Caro einen der Würfel in Sektor acht - doch Cecilia ist direkt hinter ihr und sieht ihn ebenfalls. Ein brutaler Sprint beginnt. Cecilia ist schneller, reißt den Würfel an sich und ist durch. Serkan und Caro kämpfen daraufhin um den letzten Platz. Caro gibt alles, doch Serkan hat den längeren Atem. Die bittere Nachricht auf Caros Display: "Zu spät für dich! Leider ist 'The Hunt' an dieser Stelle für dich vorbei."

Wer holt sich das Preisgeld? Jetzt das große Finale kostenlos streamen Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Die Jagd nach dem Jackpot Verfügbar auf Joyn Folge vom 02.06.2026 • 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der finale Showdown: Muskeln, Schweiß und blinkende Lichter Es ist so weit. Cecilia und Serkan stehen sich im absoluten Endkampf gegenüber. Um die 36.500 Euro zu gewinnen, müssen sie einen dreiteiligen Parcours aus Kraft, Geschicklichkeit und Köpfchen absolvieren. Prüfung 1 ("Wassermarsch"): Die beiden müssen 15 schwere Wasserkanister durchs Gelände in eine Sammelbox schleppen. Purer Kraftakt! Serkan hängt sich einen Kanister sogar auf den Rücken, um Zeit zu sparen, und rennt völlig erschöpft als Erster weiter. Prüfung 2 ("Fummelparty"): Hier ist Feinmotorik gefragt. Die Stars müssen kleine Dreiecke nur mit den Fingern durch ein Gitterstäbe-Labyrinth nach oben jonglieren. Cecilia holt ihren Rückstand auf und zieht sogar an Serkan vorbei. Prüfung 3 ("Auf den letzten Drücker"): Der ultimative Gedächtnis-Test à la "Ich packe meinen Koffer"! Aufleuchtende Farbtasten müssen in der richtigen Reihenfolge wiederholt werden - bis zu einer irren Sequenz von 20 Tasten. Beide stehen völlig unter Strom, die Hände zittern, der Schweiß rinnt. Doch einer hat die besseren Nerven: Serkan absolviert die Farbsequenzen schneller. Er dreht sich um, sprintet die letzten Meter zurück zum "Kreis des Schicksals" und drückt den Buzzer. Serkan Yavuz ist der Gewinner von "The Hunt" 2026 und geht mit satten 36.500 Euro nach Hause.

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