Drama im Halbfinale
Fataler Taktik-Fehler bei "The Hunt" 2026: Dieser Star musste im Halbfinale gehen
Aktualisiert:von Lena Maier
The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?
Wer muss "The Hunt" 2026 im Halbfinale verlassen?
Videoclip • 03:01 Min • Ab 12
Im Halbfinale von "The Hunt" mutiert der bulgarische Wald zur gefährlichen Todeszone. Ein brandneuer, fieser Modus treibt die Promis in den Wahnsinn, das Geld wechselt im Sekundentakt die Besitzer:innen, und ein krasser Taktik-Fehler kostet einer absoluten Top-Favoritin das Ticket fürs Finale.
Alle Folgen von The Hunt"
Willkommen in der Todeszone: So extrem wird das Halbfinale
Für alle, die erst jetzt in den Wald stolpern: Bei "The Hunt" spielen Reality-Stars auf 2,5 Quadratkilometern ein echtes Survival-Versteckspiel. Gejagte (Blau) müssen Prüfungen bestehen und Geld für den 50.000-Euro-Jackpot sammeln, während die Jäger:innen (Rot) sie jagen. Wer gefangen wird, tauscht sofort die Rolle. Nur wer den Tag als Gejagte:r beendet, zieht ins große Finale ein und darf vorher noch eine:n Jäger:in rauswerfen.
Doch in Folge 7 zieht der "Herr der Jagd" die Daumenschrauben mächtig an. Es herrscht Treibjagd-Modus. Wie in einem Videospiel werden die Sektoren im Wald nach und nach geschlossen. Wer sich in einer Sperrzone befindet, hat genau 90 Sekunden Zeit, um um sein Leben zu rennen - sonst droht eine fette Geldstrafe für die Gruppe. Das Spielfeld schrumpft, die Panik steigt.
Die Ausgangslage: Caro Robens und Cecilia Asoro starten als Jägerinnen, Max Bornmann, Serkan Yavuz und Sandra Sicora rennen als Gejagte um ihr Leben.
Wer in den früheren Folgen bereits rausflogen ist, kannst du hier in unseren Exit-News zu Folge 1 und 2, zu Folge 3 und 4, sowie Folge 5 und 6 nachlesen.
Fette Kohle und ein fataler Fehler
Zunächst sieht es für die Gejagten blendend aus: Max brilliert bei einer Seil-Prüfung und holt 5.500 Euro in den Jackpot, Sandra legt direkt nach und erspielt weitere 4.000 Euro. Doch dann beginnt das gnadenlose Sektoren-Sterben. Sektor 7 schließt sich, Sektor 2 schließt sich, Sektor 6 wird dichtgemacht. Die Promis rennen völlig panisch kreuz und quer durchs Unterholz.
Die Rollenwechsel überschlagen sich: Erst schnappt sich Cecilia Serkan. Kurze Zeit später dreht Serkan den Spieß um und fängt Cecilia wieder ein. Doch für den größten Schock sorgt Sandra. Als Jägerin Caro sie ins Visier nimmt, gibt Sandra nach einem kurzen Sprint plötzlich auf. Sie lässt sich freiwillig fangen. Ihre riskante Taktik: Sie will Kräfte sparen, um später als Jägerin ihren absoluten Erzfeind Max abzufangen. Ein Move, der sich noch bitter rächen soll …
Zitterpartie am Kreis des Schicksals
Die Uhr tickt unerbittlich runter und der rettende "Kreis des Schicksals" öffnet sich. Jetzt bricht das totale Chaos aus. Max schafft es nicht rechtzeitig aus einem gesperrten Sektor und verbrennt mal eben 1.000 Euro aus dem Jackpot!
Kurz vor der rettenden Zone kommt es zum ultimativen Showdown: Serkan fängt Cecilia ein weiteres Mal. Sandra lauert direkt daneben, versperrt Serkan den Weg - doch der sprintet in letzter Sekunde eiskalt an ihr vorbei in den Schutzkreis! Auch Caro, der dieses Halbfinale anfangs wohl niemand zugetraut hätte, beweist Nerven aus Stahl: Sie schleicht sich im toten Winkel an der völlig entkräfteten Cecilia vorbei und rettet sich ins Ziel.
Das Resultat der Treibjagd: Max, Caro und Serkan beenden den Tag als Gejagte und stehen damit sensationell im Finale! Sandra und Cecilia bleiben als Jägerinnen zurück und müssen in den gefürchteten Exit-Raum.
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Die Quittung im Strategie-Raum: Wer fliegt raus?
Im Strategie-Raum haben die Gejagten nun die Macht. Max ist von den beiden Jägerinnen so genervt, dass er am liebsten sofort beide nach Hause schicken würde. Doch die Entscheidung fällt rein taktisch: Serkan gibt seine Stimme Sandra, weil er sie für die stärkere Konkurrentin im Finale hält. Und auch Caro schließt sich an.
Damit ist der Traum geplatzt: Sandra Sicora fliegt vor dem Finale raus. Ihre Taktik, sich im Wald absichtlich fangen zu lassen, um Kräfte zu sparen, ist ihr am Ende komplett um die Ohren geflogen.
Somit stehen die glorreichen Vier fest: Cecilia Asoro, Max Bornmann, Caro Robens und Serkan Yavuz kämpfen in der letzten Jagd um den 36.500-Euro-Jackpot.
Der große Überblick: Wer ist raus und wer ist noch dabei?
Damit du bei den fliegenden Wechseln nicht den Überblick verlierst, haben wir hier den aktuellen Stand für dich zusammengefasst:
Wer ist raus?
Aaron Königs (raus in Folge 1)
Valentina Principessa (raus in Folge 2)
Jochen Horst (raus in Folge 5)
Gloria Schwesinger (raus in Folge 5)
Maurice Dziwak (raus in Folge 6)
Sandra Sicora (raus in Folge 7)
Diese Promis sind im Finale
Max Bornmann
Wer holt sich das Preisgeld?
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