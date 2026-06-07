"Tolle Sache" "The Hunt"-Star Caro Robens offen über ihre Beauty-OPs: Das hat sie machen lassen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Caro Robens spricht offen über ihre Beauty-Eingriffe. Bild: Imago Images / BOBO

Caro Robens legt viel Wert auf ihr Aussehen. Gym-Besuche gehören zu ihrem Alltag – doch auf Disziplin und Training allein verlässt sich der "The Hunt"-Star nicht. In einem Interview hat sie nun offen über ihre Schönheitseingriffe gesprochen.

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Caro Robens war kürzlich im neuen Reality-Abenteuer "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" auf Joyn zu sehen. Darin kommt es neben strategischem Denken auch auf körperliche Fitness an. Für die 47-jährige Bodybuilderin kein Problem: Sie stählt ihren Körper seit langem regelmäßig im Gym und betreibt mit Mann Andreas in ihrer Wahlheimat Mallorca sogar eigene Fitnessstudios. Bei der Optik lässt der "The Hunt"-Star jedoch auch vom Beauty-Doc nachhelfen. Das verriet sie nun in einem Interview, von dem Ausschnitte auf Instagram veröffentlicht wurden.

Das ließ Caro Robens an sich verändern "Man hat halt mal die Brüste machen lassen. Ich hab’ meine Nase operieren lassen", erzählt sie offen. Auch kleinere Eingriffe mit Botox und Hyaluron habe sie bereits hinter sich und bezeichnet das als "tolle Sache".

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Ob man einen Eingriff vornehmen lasse oder nicht, müsse jeder und jede für sich selbst entscheiden. "Ich würde niemals sagen: ,Mein Gott, wie siehst du denn aus, du bist so faltig‘ oder so", sagt Robens. "Jeder Mensch soll so glücklich sein, wie es ihm gefällt."

Komplikationen nach Eingriff Ganz ohne Risiko sind kosmetische Eingriffe jedoch nicht – das weiß auch Caro Robens. 2020 unterzog sie sich laut "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) einem sogenannten "Aquafilling". Dabei wird ein Gel aus Kochsalzlösung und Polyamid in den Po gespritzt, um das Volumen zu vergrößern. Doch bei Caro Robens kam es zu Komplikationen: Sie litt nach der Behandlung unter Schmerzen, Fieber und Entzündungen. Vor weiteren Beauty-Eingriffen hielt sie das jedoch nicht ab: Schon anderthalb Jahre später ließ sich Robens laut RND für 17.500 Euro den Bauch straffen, die Lippen liften und den Po mit Silikonimplantaten vergrößern.