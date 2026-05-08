Porträt "The Hunt"-Teilnehmerin Gloria Schwesinger: Ihre Reality-Karriere startete sie mit ihrem Ex Veröffentlicht: Vor 29 Minuten von Martin Meyer Gloria Schwesinger ist Kandidatin der neuen Reality-Show "The Hunt" auf Joyn Bild: Joyn / Renè Lohse

Gloria Schwesinger wagte sich in der Vergangenheit mehrfach mit ihren Partnern in Shows. Bei "The Hunt" stürzt sie sich nun ganz allein in das aufregende Reality-Abenteuer. Wir stellen dir Gloria genauer vor.

Sie kämpft sich bald durch einen bulgarischen Wald: Gloria Schwesinger ist eine der Teilnehmer:innen der neuen Show "The Hunt", die am 12. Mai auf ProSieben und Joyn startet. Das Prinzip der actionreichen Reality-Show: Acht Promis werden zu Jäger:innen und Gejagten und spielen Fangen im Niemandsland. Der Preis: ein Jackpot mit bis zu 50.000 Euro.

Turbulente Beziehung mit Nikola Glumac Ihre Reality-TV-Karriere begann Gloria gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Nikola Glumac. Das einstige Paar nahm 2022 an "Temptation Island" teil und sorgte für viel Wirbel. Besonders Gloria, die vor laufender Kamera mehrfach ihren damaligen Ehemann verbal runtermachte. Nach der Show kam es zur Trennung. Trotz des Liebes-Aus traten beide 2023 gemeinsam bei "Prominent getrennt" gegen andere ehemalige Promi-Paare an - und gewannen die Staffel. Ihr Verhalten bei "Temptation Island" und "Prominent getrennt" durfte Gloria 2023 bei "Das große Promi-Büßen" aufarbeiten.

Nach dem Ehe-Aus schwebt Gloria im neuen Liebes-Glück Geboren wurde Gloria am 28. August 1992 in Starzach-Wachendorf in Baden-Württemberg. Die Personalfachwirtin arbeitete unter anderem als Recruiterin. 2019 lernte sie in einem Kroatien-Urlaub Nikola Glumac kennen. Die Hochzeit folgte ein Jahr später und Gloria nahm Nikolas Nachnamen an. Nach der Scheidung 2025 legte sie den Familiennamen wieder ab. Mit ihrem aktuellen Freund Michael, ein Barkeeper aus Stuttgart, ist Gloria seit rund zwei Jahren zusammen. Im Gegensatz zu ihrer Beziehung mit Nikola überlebte Glorias und Michaels Partnerschaft eine gemeinsame Realityshow-Teilnahme bei "Das Sommerhaus der Stars" im Jahr 2024. Regelmäßig teilt die "The Hunt"-Kandidatin verliebte Pärchen-Bilder auf ihrem Instagram-Account. Dort verkündete sie auch vor Kurzem, dass sie und Michael zusammengezogen sind.

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