Zwei Wochen nicht zusammen sein - für viele Paare kein Drama. Für Caro und Andreas Robens war es eine Ausnahmesituation: Die beiden waren zuvor noch nie länger als eine Nacht voneinander getrennt. Der Grund ist ein TV-Abenteuer - ab 12. Mai stellt sich Caro Robens bei "The Hunt" auf ProSieben und Joyn einem gnadenlosen Kräftemessen.

Caro Robens bei "The Hunt": Neues ProSieben-Format stellt sie vor Herausforderungen

Der Reality-TV-Star Caro Robens ist eine der Teilnehmer:innen im neuen ProSieben-Format "The Hunt". Das Konzept der spannenden Reality-Competition ist so simpel wie körperlich fordernd: Acht Promis werden im bulgarischen Wald ausgesetzt - vier in der Rolle der Jagenden, vier als Gejagte. Wer als Gejagte oder Gejagter den Wald verlässt, darf mitentscheiden, wer auf der Gegenseite ausscheidet - und kommt dem Preisgeld von bis zu 50.000 Euro näher. Doch dafür braucht es Nervenstärke, Ausdauer und Unerschrockenheit - Eigenschaften, die nicht jede:r gleichermaßen mitbringt.

Caro Robens sagt, ihre größte persönliche Herausforderung sei weniger die Jagdsituation selbst als die eigene Kondition: Mit Gewichten habe sie keine Probleme - bei Ausdauer und Geschwindigkeit sehe das jedoch anders aus. Dass die 47-Jährige überhaupt zusagte, war keine leichtfertige Entscheidung. Wie sie im Interview mit der "Mallorca Zeitung" verrät, habe sie die Anfrage zunächst ausführlich mit ihrem Partner Andreas Robens besprochen - schließlich wären die beiden noch nie so lange getrennt gewesen.

Ihr Ehemann räumt in dem Interview ein, dass ihn die Nachricht anfangs kalt erwischt habe. Mit der Zeit habe er sich dann jedoch gefreut, dass Caro bei dem Format mitwirken könne. Für ihn selbst verliefen die zwei Wochen weniger glamourös: Er sei krank geworden und habe zu Hause, wie er es selbst formuliert, "herumvegetiert".