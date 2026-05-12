Schock-Moment in Folge 1
Zusammenbruch im Wald von "The Hunt": Wilde Verfolgungsjagd endet für Cecilia Asoro beim Notarzt
Veröffentlicht:von Lena Maier
Tschüss Glamour, hallo Gestrüpp! In der neuen Reality-Show "The Hunt" geht es für die Promis ab in den Wald. Gleich in Folge 1 knallt es gewaltig. Nach einer fiesen Verfolgungsjagd mit Gloria Schwesinger gehen bei Cecilia Asoro buchstäblich die Lichter aus. Sanitäter:innen müssen anrücken.
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WLAN, Likes und klimatisierte Luxus-Villen? Fehlanzeige! Bei der neuen Show "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" tauschen seit 12. Mai acht Reality-Stars ihr Luxusleben gegen das nackte Überleben. Das Spielfeld: 2,5 Quadratkilometer tiefster bulgarischer Wald. So groß wie Monaco - nur eben mit Dornen, Felsen und sengender Hitze statt Jachten und Champagner.
Das Prinzip ist eigentlich simpel: Es gibt Jäger:innen (Rot) und Gejagte (Blau). Die Gejagten müssen Prüfungen finden und bestehen, um den Jackpot von bis zu 50.000 Euro zu füllen. Die Jäger:innen wollen logischerweise genau dieses Geld und machen Jagd auf die blauen Gegner:innen.
Werden die Gejagten geschnappt, gibt es einen sofortigen Rollentausch und die Beute wechselt den oder die Besitzer:in. Am Ende des Tages dürfen die übrigen Gejagten dann entscheiden, welche:r Jäger:in aus der Show fliegt. Die einzige Orientierung: ein Kommunikations- und Radar-Datenträger.
Erst Jägerin, dann selbst auf der Flucht
Gleich in Folge 1 wird klar: Diese Show bringt jeden an sein körperliches Limit. Die ersten Jäger:innen - Cecilia Asoro, Valentina Principessa, Gloria Schwesinger und Aaron Königs - müssen den Gejagten - Maurice Dziwak, Caro Robens, Max Bornmann und Serkan Yavuz - genau 60 Sekunden Vorsprung geben, bevor die wilde Hatz beginnt.
Cecilia fackelt nicht lange und schnappt sich prompt Caro Robens. Zack, Rollentausch! Plötzlich ist Cecilia selbst die Gejagte und muss sehen, wo sie bleibt.
"Mir wird schwindelig": Cecilias Körper streikt
Rund 40 Minuten später nimmt das Unheil seinen Lauf. Cecilia absolviert gerade eine Challenge, als sie ausgerechnet von Jägerin Gloria entdeckt wird. Eine heftige Verfolgungsjagd durchs Unterholz beginnt. Beide Frauen geben Vollgas, doch plötzlich zieht Cecilia die Handbremse.
Die Erschöpfung steht ihr ins Gesicht geschrieben:
Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr, Leute. Mir wird schwindelig.
Sie muss sich übergeben, mobilisiert aber ihre letzten Reserven und rennt weiter. Doch dann wird ihr endgültig schwarz vor Augen. Cecilia klappt mitten im Wald zusammen! Sie hat sich völlig übernommen - erst geistig, dann körperlich. Sofort stürmen die Sanitäter:innen heran, um die ohnmächtige Reality-Darstellerin zu versorgen.
Ein Moment, der auch den anderen Promis das Blut in den Adern gefrieren lässt. Caro Robens, die nach dem Tausch mittlerweile selbst Jagd auf Cecilia gemacht hatte, schildert die Schrecksekunde hautnah: "Ich hab ihr richtig in die Augen geguckt und gesehen, wie sie die Augen verdreht hat und wirklich umfiel und keine Regung mehr gezeigt hat."
Wird die völlig entkräftete Cecilia Asoro nach diesem dramatischen Notarzt-Einsatz in die luxuriöse Jagdhütte zurückkehren?
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Mitleid und Taktik: Gloria im Zwiespalt
Und Gloria? Die freut sich über ihren Beinahe-Fang erstaunlich wenig. Stattdessen ärgert sie sich und hat gleichzeitig ein schlechtes Gewissen: "Das ist ehrlich gesagt ein super unbefriedigendes Gefühl, wenn du fast einen Gegner hast und der ist auf einmal knock-out. Da tut einem der Gegner dann auch irgendwo leid. Das war viel zu viel, auch für mich in dem Moment."
Cecilia selbst wird von den Ärzten im Wald stabilisiert und fasst danach einen klaren Entschluss: "Die Sanitäter haben sich sehr gut um mich gekümmert. Das darf mir so nicht noch mal passieren."
Wie es mit Cecilia bei "The Hunt" weitergeht, siehst du immer dienstags ab 22:35 Uhr auf ProSieben und im Anschluss im kostenlosen Stream auf Joyn. Alle Sendetermine im Überblick.
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