Beziehung im Realitäts-Check
Wegen "The Hunt" getrennt? Caro Robens packt über Dreharbeiten aus
Veröffentlicht:von Lars-Ole Grap
Zwei Wochen nicht zusammen sein - für viele Paare kein Drama. Für Caro und Andreas Robens war es eine Ausnahmesituation: Die beiden waren zuvor noch nie länger als eine Nacht voneinander getrennt. Der Grund ist ein TV-Abenteuer - ab 12. Mai stellt sich Caro Robens bei "The Hunt" auf ProSieben und Joyn einem gnadenlosen Kräftemessen.
Nicht verpassen: Staffelstart von "The Hunt" am 12. Mai um 22:25 Uhr - hier im kostenlosen Livestream!
Caro Robens bei "The Hunt": Neues ProSieben-Format stellt sie vor Herausforderungen
Der Reality-TV-Star Caro Robens ist eine der Teilnehmer:innen im neuen ProSieben-Format "The Hunt". Das Konzept der spannenden Reality-Competition ist so simpel wie körperlich fordernd: Acht Promis werden im bulgarischen Wald ausgesetzt - vier in der Rolle der Jagenden, vier als Gejagte. Wer als Gejagte oder Gejagter den Wald verlässt, darf mitentscheiden, wer auf der Gegenseite ausscheidet - und kommt dem Preisgeld von bis zu 50.000 Euro näher. Doch dafür braucht es Nervenstärke, Ausdauer und Unerschrockenheit - Eigenschaften, die nicht jede:r gleichermaßen mitbringt.
Caro Robens sagt, ihre größte persönliche Herausforderung sei weniger die Jagdsituation selbst als die eigene Kondition: Mit Gewichten habe sie keine Probleme - bei Ausdauer und Geschwindigkeit sehe das jedoch anders aus. Dass die 47-Jährige überhaupt zusagte, war keine leichtfertige Entscheidung. Wie sie im Interview mit der "Mallorca Zeitung" verrät, habe sie die Anfrage zunächst ausführlich mit ihrem Partner Andreas Robens besprochen - schließlich wären die beiden noch nie so lange getrennt gewesen.
Ihr Ehemann räumt in dem Interview ein, dass ihn die Nachricht anfangs kalt erwischt habe. Mit der Zeit habe er sich dann jedoch gefreut, dass Caro bei dem Format mitwirken könne. Für ihn selbst verliefen die zwei Wochen weniger glamourös: Er sei krank geworden und habe zu Hause, wie er es selbst formuliert, "herumvegetiert".
"The Hunt": Caro Robens spricht über harte Trennung - und das emotionale Wiedersehen
Für Caro Robens war die Trennung vor allem emotional belastend. Besonders schwer sei gewesen, ihm nichts erzählen zu können - nicht zu wissen, wie es ihm gehe, wie es den Hunden gehe, und Erlebnisse schlicht nicht teilen zu können. Gleichzeitig habe die Erfahrung auch etwas für sich gehabt: Es sei schön gewesen, sich einmal alleine zu beweisen - eine komplett neue Erfahrung, wie sie sagt.
Das Wiedersehen nach den Dreharbeiten sei entsprechend emotional ausgefallen, wie beide in dem Interview verraten. Für Andreas Robens habe es sich angefühlt, als wären sie ewig getrennt gewesen. Und auch seine Ehefrau zieht ein klares Fazit.
Wir haben dann erst einmal festgesetzt, dass wir das nie wieder machen, und haben unsere Zweisamkeit genossen.
Künftig, so sind sich beide einig, würden sie lieber wieder gemeinsam an einem Format teilnehmen. Getrennte Abenteuer - vorerst abgehakt. Und das Preisgeld? Sollte es so weit kommen, würde es laut Caro Robens ins Haus fließen. Oder in einen Ford Mustang.
"The Hunt" ab 12. Mai auf Joyn streamen
Mehr entdecken
Schonungslos ehrlich
Gloria Schwesinger rechnet ab: "Die Hälfte vom Cast fand ich ..."
Die Jagd beginnt
Neue Reality-Show: So reagieren die "The Hunt"-Stars aufeinander
Adrenalin pur im bulgarischen Wald
Cecilia Asoro, Max Bornmann & Co.: Diese Reality-Stars jagen sich ab 12. Mai
Porträt
Warum Gloria Schwesinger unter dem Namen Glumac bekannt wurde
Promis auf der Flucht
Alle Infos zur Reality-Competition auf ProSieben und Joyn
Neue Reality-Competition
Start am 12. Mai: Alle Facts zu Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn
Kandidatin bei "The Hunt"
Caro Robens: So anders sah sie noch vor wenigen Monaten aus
Vom Reality-Skandal in die Wildnis
Serkan Yavuz: In diesen Formaten war der Reality-Star schon zu sehen
Was macht sie heute?
10 Jahre nach ihrem Debüt: So hat sich "The Hunt"-Star Cecilia Asoro entwickelt