Exits und ein Rückkehrer Wer ist raus bei "The Hunt"? Diese Kandidat:innen haben es ins Halbfinale geschafft Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Martin Meyer In Folge 6 fällt die Entscheidung zwischen Cecilia (l.), Caro und Maurice. Eine:r von ihnen muss die Show verlassen. Bild: Joyn

Noch mehr Entscheidungen als je zuvor: Bei "The Hunt" müssen in Folge 5 und 6 gleich drei Teilnehmer:innen gehen. Außerdem kehrt ein ausgeschiedener Promi zurück und wirbelt alles durcheinander. Wer landet im Halbfinale?

Wie läuft "The Hunt" ab? "The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute?" ist ein intensives Wettkampfspiel, bei dem bekannte Reality-Persönlichkeiten teilnehmen. Auf einem 2,5 Quadratkilometer großen Waldgelände treten zwei Teams gegeneinander an: Die Jäger:innen (gekennzeichnet in Rot) versuchen, die Gejagten (gekennzeichnet in Blau) zu stellen. Sobald es den Jäger:innen gelingt, eine:n Gejagte:n zu fassen, wechseln beide ihre Positionen. Wer es schafft, den Tag in der Rolle des oder der Gejagte:n zu beenden, ist eine Runde weiter und darf abstimmen, welche:r Jäger:in ausscheiden soll. Wer am Schluss übrig bleibt, kann bis zu 50.000 Euro gewinnen. Wer in den früheren Folgen bereits rausflog, kannst du hier in unseren Exit-News zu Folge 1 und 2 sowie zu Folge 3 und 4 nachlesen.

Folge 5: Doppel-Exit mit überraschender Stimmenverteilung Der Herr der Jagd wollte es besonders spannend machen und beendete Folge 4 mit einem Cliffhanger. Die Exit-Entscheidung nach der vierten Jagd wurde vertagt und kommt nun erst in Folge 5. Es wird also schon am Anfang sehr spannend. Cecilia, Jochen und Maurice müssen zittern. Serkan, Gloria, Caro und Sandra haben die Macht und dürfen wählen, wer gehen muss. Nachdem Cecilia und Jochen beide zwei Stimmen erhalten, hat Sandra das letzte Wort, da sie bisher am meisten Geld erspielt hat. Obwohl sie als die beiden Nachrücker:innen zusammenhalten wollten, schickt Sandra Jochen Horst nach Hause. Die TV-Legende nimmt es sportlich.

Sie hat die Gelegenheit genutzt, mir das Messer zuerst in den Rücken zu stechen. Früher oder später hätte ich es auch gemacht. Jochen Horst

Geteilte Jagd ist doppelter Spaß Am nächsten Morgen steht die nächste Jagd an. Dafür müssen die Jäger:innen Maurice und Cecilia diesmal das Gebiet in zwei kleinere aufteilen. In der einen Hälfte jagt Maurice Sandra und Caro. Cecilia nimmt es mit Serkan und Gloria auf. Bei den Gejagten bekommt Caro die Wahl, ob nach 30 Minuten ihr Standort geteilt werden soll oder der von allen anderen Gejagten. Sie schützt sich selbst. Gloria wittert ein Bündnis zwischen Cecilia und Serkan. Da die beiden gemeinsam mit ihr im gleichen Gebiet sind, gibt sie die Hoffnung vor dem Spiel schon fast auf. Ihre Befürchtung bewahrheitet sich. Cecilia und Serkan suchen gemeinsam nach ihr. Nach langer Suche findet und schnappt Cecilia sie. Im anderen Gebiet verfolgt Maurice Sandra vergeblich. Dabei stößt er aber auf Caro, die sich lange erfolgreich verborgen hatte. Maurice fängt sie, will ihr aber helfen, im Spiel zu bleiben. Nach der Jagd steht die Entscheidung an. Eine der Jägerinnen Gloria oder Caro muss gehen. Gloria rechnet fest mit ihrem Exit. Denn Serkan und Cecilia hatten sich schon bei der Jagd gegen sie verbündet und Maurice macht kein Geheimnis daraus, dass er Gloria nicht leiden kann. Doch dann die Überraschung: Serkan gibt seine Stimme Caro, genau wie Sandra. Ein völlig unerwarteter Gleichstand. Erneut hat Sandra eine zweite Stimme, da sie am meisten Geld erspielt hat. Ihre erste Stimme ging an Caro. Klar, was jetzt passiert. Oder doch nicht? Sandra überrascht gleich noch einmal alle, indem sie diesmal Gloria wählt und damit ihren Exit besiegelt.

Du willst sehen, wie Gloria und Caro reagieren? Streame Folge 5 von "The Hunt" jetzt kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Ein überraschendes Bündnis Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.05.2026 • 66 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Folge 6: Max Bornmann mischt als Rückkehrer alles neu auf In der sechsten Runde von "The Hunt" gibt es eine böse Überraschung - vor allem für Sandra. Ihr Erzfeind Max kehrt in das Jagdhaus zurück und ist wieder Teil des Spiels. Und damit nicht genug: Er darf auch noch alle Rollen neu verteilen. Während Max seine Machtposition genüsslich auskostet, ist Sandra fassungslos. Der Streit zwischen den beiden flammt sofort wieder auf. Sandra fordert erneut eine Entschuldigung von ihrem Ex-Flirt, weil er sie veräppelt habe. Sie bekommt aber nur abfällige Bemerkungen von ihm und den Vorwurf, zu lügen. Dass Cecilia sich auf Sandras Seite schlägt, führt etwas später noch zu einem ganz anderen Streit. Aber zunächst steht die Jagd an. Max, Serkan und Sandra versuchen Maurice, Caro und Cecilia zu schnappen. Nach einigem Hin und Her sind kurz vor Ende Max, Caro und Cecilia die Jäger:innen. Max trifft auf Maurice, fängt ihn aber nicht sofort, da die beiden ein Bündnis beschlossen haben. Als Jägerin Cecilia auftaucht, flüchtet Maurice und wird doch noch von Max gefangen. Dann ist die Runde vorbei.

Streit zwischen Maurice und Serkan eskaliert Die Stimmung kommt aber noch nicht zur Ruhe. Maurice, Cecilia und Serkan waren schon vor der Jagd kurz aneinandergeraten. Maurice wirft Cecilia Doppelmoral vor. Denn sie verurteile Max für sein Verhalten gegenüber Sandra, spiele aber mit Serkan zusammen, der in der Vergangenheit seine Frau betrogen hat. Dass die Geschichte plötzlich wieder Thema wird, gefällt Serkan gar nicht. So entbrennt ein lautstarker Streit. Böse Vorzeichen für das Exit-Voting.

Wir Reality-Vollidioten können's einfach nicht. Wir können einfach nicht wie Erwachsene normal miteinander sprechen. Serkan überraschend reflektiert über seinen Streit mit Maurice

Du willst die ganze Eskalation sehen? Streame Folge 6 von "The Hunt" jetzt kostenlos auf Joyn Ganze Folge The Hunt - Welcher Promi ist leichte Beute? Comeback mit Konsequenzen Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.05.2026 • 66 Min • Ab 16 Link kopieren Teilen

Serkan, Sandra und Max haben die Runde als Gejagte beendet und dürfen diesmal wählen. Maurice, Cecilia oder Caro droht das Ausscheiden. Die Entscheidung fällt schnell. Sandra wählt Maurice, weil er sich mit ihrem Erzfeind verbündet hat. Serkan freut sich nach dem Streit, Maurice nun aus der Show schmeißen zu können. Mit den zwei Stimmen ist es entschieden. Der "Löwe" hat ausgebrüllt. Wie es im Halbfinale weitergeht und wer "The Hunt" am Ende gewinnt, erfährst du in Folge 7 und 8 - am 2. Juni ab 22:35 Uhr auf ProSieben und direkt im Anschluss auf Joyn.

Du willst nicht auf die neue Folge "The Hunt" warten? Mit Joyn+ kannst du die nächsten beiden Episoden bereits jetzt sehen

Der große Überblick: Wer ist raus und wer ist noch dabei? Damit du bei den ganzen fliegenden Wechseln nicht den Überblick verlierst, haben wir hier den aktuellen Stand für dich zusammengefasst: