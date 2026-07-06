Im Herbst 2026
"The Masked Singer" kehrt noch 2026 zurück: Was sich ändert und alle weiteren Infos zur neuen Staffel
Veröffentlicht:von PM / SB
The Masked Singer
Rückblick auf Staffel 12: Wer ist Gewinnerin Muuhnika?
Videoclip • 17:14 Min • Ab 12
Jetzt ist es offiziell: "The Masked Singer" geht noch in diesem Jahr weiter. Die neue Staffel der Musik-Rateshow wartet mit noch mehr Stars unter den Masken und einer neuen Dramaturgie auf. Hier gibt's die ersten Infos zum TV-Comeback.
Mehr Masken, mehr Rätsel, mehr Entscheidungen
ProSieben hat die 13. Staffel von "The Masked Singer" offiziell angekündigt. Die neuen Folgen der beliebten Musik-Show werden im Herbst 2026 zu sehen sein.
Während die Moderation erneut von Matthias Opdenhövel übernommen wird, gibt's beim Ablauf der Sendungen einige Änderungen, die für ein deutlich höheres Tempo sorgen dürften.
So werden in der neuen Staffel insgesamt 16 maskierte Prominente dabei sein, mehr als je zuvor.
"The Masked Singer" 2026 mit neuem Show-Modus
In den ersten vier Ausgaben der 13. Staffel von "The Masked Singer" treten jeweils vier Masken im direkten Wettkampf gegeneinander an. Pro Show werden zwei Stars enthüllt, die anderen beiden Masken ziehen ins Halbfinale ein.
Hannes Hiller, der Show-Verantwortliche von ProSieben, erklärt: "Unsere Zuschauer lieben die Spannung, die Überraschungen, die Rätsel. Mit dieser neuen Dramaturgie wird 'The Masked Singer' noch schneller und intensiver."
Mit dieser neuen Dramaturgie wird 'The Masked Singer' noch schneller und intensiver.
Die Aufzeichnung der Folgen für die dreizehnte Staffel findet im August in Köln statt. Tickets fürs Studio sind online erhältlich.
"Wir machen hier genau das, was weltweit längst Standard ist," sagt Hannes Hiller zur Veränderung des Produktionsablaufs von "The Masked Singer" in Deutschland. "Ob USA oder Großbritannien, andere Länder zeichnen die Show schon immer auf. Produktionell birgt das einen enormen Vorteil: Dieser Schritt ermöglicht die Verpflichtung von prominenten Kandidaten, deren Terminkalender eine sechswöchige Live-Präsenz bislang schlichtweg unmöglich gemacht hat."
Die Ausstrahlung erfolgt dann wenige Wochen später im Herbst auf ProSieben und Joyn.
Wartezeit verkürzen? Hier gibt's alle Folgen von "The Masked Singer" im Streaming auf Joyn
The Masked Singer
The Masked Singer
Wer steckt unter der Maske und singt sich die Seele aus dem Leib? Model, Fußballer, Moderator? In dieser Show geht es um die Performance - und nicht unbedingt um das Gesangstalent.
Wie soll die erste Maske heißen? Jetzt mitbestimmen!
Spannende Neuerung für alle Fans von "The Masked Singer": Bereits vor dem Start können Nutzerinnen und Nutzer an der neuen Staffel mitwirken.
So lassen sich über die Joyn-App ab sofort Namensvorschläge für die erste Maske einreichen. Wie soll die Maske im Bild oben neben Matthias Opdenhövel heißen?
Außerdem bietet die Joyn-App ein Gewinnspiel zur Show: Unter allen Teilnehmer:innen werden einmal 2 Tickets für die Aufzeichnung des großen Finales von "The Masked Singer" Staffel 13 verlost!
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