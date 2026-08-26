Mehr Masken, mehr Demaskierungen, neuer Sendeplatz. Wann und wie du die 13. Staffel von "The Masked Singer" verfolgen kannst.

Neue Staffel, neuer Rätselspaß

So viele Demaskierungen gab es noch nie! Die neue Staffel von "The Masked Singer" kommt gleich mit 16 Masken daher, deren Identität erraten werden will.

Neu sind nicht nur die Masken und Promis, sondern auch der Sendeplatz. Los geht es am Mittwoch, 16. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Sendezeiten und Sendetermine findest du in der Übersicht.