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Jetzt wird mittwochs gerätselt

"The Masked Singer" 2026: Die neuen Sendezeiten und Sendetermine

Veröffentlicht:

von Jan Islinger

Matthias Opdenhövel wird auch die 13. kunterbunte Staffel von "The Masked Singer" moderieren.

Bild: ProSieben / Nadine Rupp

Mehr Masken, mehr Demaskierungen, neuer Sendeplatz. Wann und wie du die 13. Staffel von "The Masked Singer" verfolgen kannst.

"The Masked Singer" auf Joyn

Neue Staffel, neuer Rätselspaß

So viele Demaskierungen gab es noch nie! Die neue Staffel von "The Masked Singer" kommt gleich mit 16 Masken daher, deren Identität erraten werden will.

Neu sind nicht nur die Masken und Promis, sondern auch der Sendeplatz. Los geht es am Mittwoch, 16. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Alle Sendezeiten und Sendetermine findest du in der Übersicht.

Alle Sendezeiten und Sendetermine

  • Folge 1: Mittwoch, 16. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

  • Folge 2: Mittwoch, 23. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

  • Folge 3: Mittwoch, 30. September 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn

Die weiteren Sendetermine erfährst du demnächst hier.

Alle Folgen kostenlos auf Joyn

Natürlich kannst du alle Folgen sowohl im Livestream auf Joyn parallel zur TV-Ausstrahlung schauen als auch danach kostenlos on demand im Streamer.

Die neue Staffel jetzt auf Joyn

Mitraten in der Joyn App

Zur neuen "The Masked Singer"-Staffel kursieren bereits die wildesten Spekulationen um die Identitäten der Stars. Wenn auch du mitraten willst, spring jetzt in die Joyn App und stimme ab.

"The Masked Singer" siehst du ab 16. September 2026 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

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