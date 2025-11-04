Affenstarke Looks mit muuh-tigem Style Tierisch gute "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Jan Islinger "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel (M.) grübelt, wer unter dem Ravioli-Kopf und im XXL-Hundespielzeug steckt. Bild: Joyn

Von King-Size-Kostüm bis Ravioli-Anzug: Fans der Gesangs-Show können sich auf quietschbunte Verkleidungen und jede Menge Rätselspaß freuen. Schau dir jetzt die ersten Outfits der neuen Kandidat:innen an.

Das sind die Masken der neuen Staffel Ab 8. November 2025 schwingt der brasilianische Affe King mit Federn und viel Glitzer über die "The Masked Singer"-Bühne auf ProSieben und Joyn. Die prachtvolle Muuhnika heizt mit wechselnden Frisuren und heißen Beats dem Publikum ein. Vielleicht schwingt Rave-Ioli, der tanzbare Snack, dazu gleich die Hüften - oder ist es Quietsch, das farbenfrohe Hundespielzeug, das diesmal den Ton angibt? Wer bringt das Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall zum Nachdenken? Wer sorgt für muuh-tige Überraschungen? Und vor allem: Wer verbirgt sich am Ende unter den aufwändigen Tarn-Styles? Hier gibt es alle neuen Masken auf einen Blick.

King: Kunterbunter Dschungel-König Gib dem Affen Zucker - oder einfach ein farbenfrohes Federkleid. Der King des Dschungels mischt mit Prunk und einem kunterbuntem Outfit die 12. Staffel unsicher. Bild: Joyn

Der gigantische King ist fast drei Meter groß und ein echtes Hightech-Wunder. Insgesamt 4.000 Federn sorgen für sein prachtvolles Auftreten. Dank des aufgeschäumten Thermoplastiks bleibt die Figur dabei überraschend leicht.

Muuhnika: Perücken-Parade mit vielen Facetten Lass dich nicht von ihrem grimmigen Blick täuschen. Eigentlich ist Muuhnika eine ganz Nette - wirklich! Mit Küchenschürze und Kochlöffel bewaffnet, macht sie die Herbststaffel unsicher. Bild: Joyn

Muuhnika bringt die Zuschauer:innen mit ständig wechselnden Looks und Haar-Styles zum Staunen. Bis zu 15 Perücken werden für eine Frisur in Einzelteile zerlegt, geföhnt, gestylt und neu inszeniert. So zeigt sich Muuhnika in jeder Show von einer anderen Seite.

Rave-Ioli: Sound mit Biss Sie hat den hipsten Hüftschwung seit es Party-Nudeln gibt! Die Ravi-Ioli bringt nicht nur das Nudelwasser zum Kochen, sondern auch die "Masked Singer"-Bühne zum Beben. Bild: Joyn

Rave-Ioli ist ein tanzbarer Snack für Augen und Ohren. Der speziell beschichtete Stoff ist in "Double-Face"-Optik gefertigt: Dunkle und helle Fasern sind miteinander verwoben und erzeugen einen Glanzeffekt - wie eine saftige Tomatensoße. Der Clou ist der Kopf der Maske: die Füllung der Ravioli!

Quietsch: Alles aus einem Guss Viel abgedrehter kann es wohl kaum werden, oder? Quietsch ist buntes Hunde-Kauspielzeug und ja, mit allen Hunde-Wassern gewaschen. Bild: Joyn

Für das Hunde-Kauspielzeug Quietsch wurde kein Detail dem Zufall überlassen. Der Körper entstand in Handarbeit und ist ein Kunstwerk aus einem einzigen Stück Material. Mehr als acht Wochen dauert es, bis Quietsch in seiner finalen Form über die Bühne watscheln kann.

Opdi bleibt sich treu! Einer darf natürlich nicht fehlen, wenn eine neue Staffel "The Masked Singer" läuft: Matthias Opdenhövel bleibt der Show auch in der zwölften Staffel erhalten. Der 55-Jährige ist von Beginn an mit an Bord und wird in dieser Staffel wieder für jede Menge Lacher und witzige Momente sorgen.