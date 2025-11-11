Sie kann singen? "The Masked Singer"-Star Verona Pooth hatte selbst schon mal einen Chart-Hit Aktualisiert: Vor 18 Minuten Verona Pooth ist Teil des Rateteams der 12. Staffel "The Masked Singer". Bild: Joyn / Willi Weber

Endlich ist wieder "Masked Singer"-Zeit und mit ihr geht auch das Rätselraten wieder los, wer sich hinter den kreativen Kostümen versteckt. Was nur noch wenige wissen: Auch Rateteam-Mitglied Verona Pooth stand schon als Sängerin auf der Bühne - und schaffte es sogar in die Charts.

Als Verona Pooth in den Charts war ... Gefühlt ist Verona Pooth, damals noch Feldbusch, schon immer immer im TV. In den 90er-Jahren machte sie sich einen Namen als Moderatorin der Erotiksendung "Peep!", als Model im Werbefilm für den Spinat "mit dem Blubb" und als Frau an der Seite von Dieter Bohlen. Doch neben ihrer aufblühenden TV-Karriere feierte sie in den 90ern auch musikalische Erfolge: DJ Alex Christensen entdeckte sie in einem Club und bot ihr an, den Song "Ritmo de la Noche" zu singen. Somit wurde sie Teil der Gruppe Chocolate und stand regelmäßig auf der Bühne. Die Nummer schaffte es im August 1990 sogar auf Platz 23 der deutschen Singlecharts, hielt sich stolze 21 Wochen und wurde in ganz Europa zum Sommerhit. In der niederländischen Hitparade erreichte "Ritmo de la Noche" sogar Platz 8. Nach dem Gewinn einer Goldenen Schallplatte folgte der zweite Hit "Everybody Salsa", der nicht ganz an den Erfolg seines Vorgängers anschließen konnte.

Fiese Aussagen von Ex-Mann Dieter Bohlen - und eine lässige Antwort von Verona Ganze drei Jahre waren Chocolate auf Tour. Ex-Mann Dieter Bohlen behauptete später, Verona habe den Hit nie selbst gesungen. "Jeder Gehirnamputierte in der Branche wusste ohnehin: Die Dinger hatte sie sowieso nicht selbst gesungen. Und für Produzent Alex Christensen war sie nur das optische Aushängeschild gewesen, das er auf die Bühne schob und das für ihn die Hüpfnudel machte. Sie war total austauschbar", schreibt er in seinem Buch "Nichts als die Wahrheit".

Ich habe 'Ritmo de la noche' gesungen und Gold dafür bekommen. Verona Pooth lebt das musikalische Minimalprinzip

Verona Pooth widerspricht der Aussage ihres Verflossenen - mit der gewohnten Portion Humor und Selbstironie: "Der Vorteil des Songs ist ja - ohne Spaß - dass er nur einen Satz hat. Ich habe 'Ritmo de la noche' gesungen und Gold dafür bekommen. Das wurde eine Musikkarriere von immerhin vier Jahren." Vielleicht war Ex-Mann Bohlen einfach ein bisschen neidisch, dass auch mit ganz einfachen Mitteln Gold gehen kann ...

Verona Pooth bei "The Masked Singer" Heute singt sie zwar nicht mehr auf der Bühne, ihrer Freude an Musik ist sie aber treu geblieben. Als Teil des Rateteams versucht sie seit 8. November an der Seite von Chris Tall sowie wechselnden Gäst:innen, die Talente unter den Masken zu erraten.