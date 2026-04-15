Berufliche Wiedervereinigung Cornelia Poletto kocht heute bei "Die Küchenschlacht XXL" und spricht offen über Eifersucht in ihrer Ehe Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Erfolgreiche Köchin, Unternehmerin und TV-Persönlichkeit: Cornelia Poletto. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | gbrci

Zusammenarbeit kann auch nach einer Trennung funktionieren: Das beweisen Cornelia Poletto und ihr Ex-Partner Remigio. In einem Interview geben sie jetzt Einblicke in den gemeinsamen Alltag.

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Cornelia Poletto und Ex-Mann Remigio: Warum sie ihre Zusammenarbeit neu aufkochen Manche Trennungen fordern einen endgültigen Abschied, doch die Geschichte von Cornelia und Remigio Poletto beweist, dass es auch anders geht. Zehn Jahre waren die beiden ein Paar, bis ihre Beziehung 2008 zerbrach. Über die Jahre wandelte sich ihre einstige Liebe in eine verlässliche Freundschaft. Heute gehen sie noch einen Schritt weiter: Sie sind wieder ein Team und führen ihre Erfolgsgeschichte auf beruflicher Ebene fort. Seit Kurzem betreiben sie ihr Hamburger Restaurant wieder gemeinsam. Ein Experiment, das offenbar funktioniert - wenn auch nicht reibungslos. Die Rollenverteilung ist jedenfalls klar: Cornelia Poletto steht als Küchenchefin am Herd, während Remigio als Sommelier und Gastgeber die Gäst:innen empfängt. Was nach einer ungewöhnlichen Konstellation klingt, hat für das ehemalige Paar eine ganz natürliche Vorgeschichte. Bereits im Jahr 2000 eröffneten die beiden ihr erstes gemeinsames Restaurant - damals noch als Ehepaar, mit allem, was dazugehört: finanziellen Sorgen, einer Schwangerschaft und einem Leben buchstäblich über dem eigenen Betrieb. "Irgendwann ist man 24/7 unter einem Dach. Wir haben sogar über dem Restaurant gewohnt. Daran geht eine Beziehung kaputt. Aber es ist immer eine Freundschaft zwischen uns geblieben. Und Respekt und Vertrauen", beschreibt Cornelia Poletto in einem Interview mit "Gala", wie aus der großen Liebe eine belastbare Verbindung wurde.

Cornelia Poletto: Ehemann Rüdiger Grube brachte Ex-Partner Remigio zurück ins Restaurant Den Anstoß zur beruflichen Wiedervereinigung gab ausgerechnet Cornelias heutiger Ehemann: der frühere Bahn-Chef Rüdiger Grube, mit dem die Köchin seit 2015 verheiratet ist. "Sag mal, Rüdiger, jetzt mal ganz im Ernst, wenn Remigio aus der 'Winebar' ausscheidet, kann man ja auch drüber nachdenken, ob man zum 25-jährigen Jubiläum wieder eine Sache gemeinsam macht", erinnert sich die Star-Köchin in dem Interview über den entscheidenden Abend auf dem heimischen Sofa. Grubes Reaktion? Durchweg positiv - er kenne den Spagat, den seine Frau als Inhaberin, Küchenchefin, Kochschulleiterin und TV-Persönlichkeit täglich meistern müsse.

Am Ende haben unsere Partner das Ganze mehr gepusht als wir. Remigio Poletto

So harmonisch die Zusammenarbeit auch laufen mag - ganz ohne Reibung gehe es nicht. Cornelia Poletto gibt offen zu, dass sowohl Rüdiger als auch Remigios neue Partnerin Julia gelegentlich mit Eifersucht reagierten. Und sie versteht das durchaus: Gastronomie bedeute nun einmal auch späte Stunden und gelegentlich gemeinsames Wein-Trinken mit Stammgäst:innen. "Wenn man dann um Mitternacht nach Hause kommt und sagt: 'Ich habe noch mit Remigio und Gästen zusammengesessen' - dass das vielleicht auch mal eine kleine Spitze auslösen kann, möchte ich nicht abstreiten", sagt sie. Dramatisch sei das alles nicht, betont die Spitzenköchin. Die entscheidenden Gespräche über die neue Zusammenarbeit seien zu viert geführt worden, und inzwischen verbrächten beide Paare auch privat regelmäßig Zeit miteinander. Den 18. Geburtstag der gemeinsamen Tochter Paola, Familienessen, gemeinsame Fernsehabende: Was von außen kompliziert wirken mag, fühle sich für alle Beteiligten offenbar selbstverständlich an.

Früher flogen Pfirsiche: Remigio und Cornelia über turbulente Ehejahre und neue Ruhe Was früher am Küchentisch zur Zerreißprobe wurde, hat heute eine andere Qualität. Remigio bringt es auf den Punkt: "Heute stehen keine Emotionen eines Paares mehr zwischen uns, wir arbeiten nur als Profis zusammen." Cornelia stimmt zu und ergänzt mit einem Augenzwinkern, dass früher schon mal reife Pfirsiche durch die Luft geflogen seien - ausgelöst von typischen Unternehmerpaar-Streitigkeiten zwischen ihrer Produktleidenschaft als Köchin und Remigios Blick auf die Kalkulation. Heute, sagt sie, habe das Ganze "eine andere Leichtigkeit". Das gemeinsame Ziel sei schlicht, dass zwei Familien von der Arbeit gut leben könnten, die sie seit 25 Jahren mit Leidenschaft betreiben. Privat gilt für sie übrigens: Wenn es zwischen Partner:innen mal hakt, helfe ein gutes Essen. Ihr persönliches Rezept für Liebeskrisen? Spaghetti Vongole. "Das öffnet die Herzen und funktioniert". Ein Glas Wein dazu schade ohnehin nicht.

Cornelia Poletto heute bei der "Küchenschlacht XXL" im ZDF Du kannst Cornelia Poletto heute Abend in der "Küchenschlacht XXL" im ZDF sehen - einem Format, in dem die Hamburgerin als eine der profiliertesten Köchinnen des deutschen Fernsehens längst zu Hause ist. Los geht es um 20:15 Uhr im ZDF und parallel kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn.