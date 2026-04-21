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Altbekannte Coaches auf Teamsuche

Drehstart für "The Taste" Staffel 15: Diese Köch:innen sind dabei

Aktualisiert:

von Rebecca Arlt

Staffel 15 von "The Taste": Drehstart mit den Köchen (v. l.) Alexander Herrmann, Elif Oskan, Tim Raue und Steffen Henssler.

Bild: Joyn/Marina Geckeler

Aktuell sind noch die Stars bei "Promi Taste" in Aktion zu sehen, da beginnt auch schon die Arbeit an Staffel 15 für die reguläre SAT.1-Kochshow "The Taste". Als Team-Coaches treten wieder bekannte Star-Köche vor die Kamera.

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Diese Star-Köche suchen neue Teams

Während in SAT.1 aktuell die Promis am Herd stehen, gehen auch schon die Dreharbeiten für Staffel 15 der beliebten Kochshow "The Taste" los. Bei den Coaches können wir uns auf altbekannte Gesichter freuen, es treten wieder gegeneinander an:

Sie dürfen sich also gerade wieder spannende, lecker gekochte Löffel schmecken lassen, die Dreharbeiten sind in München bereits gestartet. Welche Kandidaten kochen in der Blindverkostung die besten Löffel und ergattern einen Platz in einem der vier Teams?

Angelina Kirsch moderiert wieder

Natürlich darf auch die Moderatorin bei "The Taste" nicht fehlen. Hier können Fans sich freuen: Bei Drehstart ist auch Angelina Kirsch wieder am Start und moderiert die 15. Staffel.

"Promi Taste" schon geschaut?

Gute Nachrichten für alle Löffel-Fans von "The Taste": Du kannst dir die Wartezeit auf die neue Staffel aktuell verkürzen, denn SAT.1 und Joyn zeigen jeden Mittwoch um 20:15 Uhr die erste Staffel "Promi Taste". Hier treten prominente Hobbyköche in Teams gegeneinander an. Du siehst außerdem altbekannte Coaches wie Frank Rosin wieder.

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Aktuelle Folge • Promi Taste

"No Fat, no Fun": Fettige Löffel für Max Strohe

Verfügbar auf JoynFolge vom 15.04.2026 • 129 Min • Ab 12

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