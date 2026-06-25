Der verlorene Stern
"The Taste"-Star Nelson Müller schreibt sein Comeback-Märchen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Nach einem mutigen Neuanfang stand für Nelson Müller plötzlich alles auf dem Spiel. Jetzt wird der "The Taste"-Juror für seinen Einsatz belohnt und spricht offen über die Zweifel, die ihn auf dem Weg begleitet haben.
Erleichterung, Stolz und jede Menge Emotionen. Für Nelson Müller ist ein besonderer Moment Wirklichkeit geworden. Sein Restaurant "Schote" in Bergisch Gladbach gehört wieder zur Spitzengastronomie und wurde erneut mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.
Auf Instagram richtet der TV-Koch seinen Blick sofort auf die Menschen, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.
Ich bin unglaublich stolz und dankbar. Dankbar für unser großartiges Team.
Die Auszeichnung widmet er "allen Menschen, die jeden Tag mit Leidenschaft, Handwerk, Kreativität und ganz viel Herzblut dafür sorgen, dass aus guten Produkten besondere Genussmomente entstehen."
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"The Taste"-Star: Der Weg zurück war nicht leicht
Dass dieser Tag kommen würde, war lange nicht sicher. Nach dem Umzug seines Restaurants von Essen nach Bergisch Gladbach musste sich das Team den Michelin-Stern komplett neu erarbeiten. Ein üblicher Schritt nach einem Standortwechsel, aber dennoch eine große Herausforderung.
Für Nelson Müller wurde diese Zeit zur echten Belastungsprobe. Gegenüber "Bild" verriet er:
Ich hatte Angst zu scheitern.
Besonders ein Gedanke beschäftigte ihn über Monate hinweg:
Ich habe mich gefragt: Was erzähle ich meinen Leuten, wenn wir den Stern nicht zurückbekommen?
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Zurück zum Wesentlichen
Die Enttäuschung über den verlorenen Stern traf den 47-Jährigen hart. "Als der Stern weg war, bin ich natürlich in ein Loch gefallen." Trotzdem war Aufgeben für ihn nie eine Option.
Statt immer außergewöhnlicher werden zu wollen, konzentrierte sich sein Team wieder auf das Fundament guter Küche.
"Wir haben uns wieder auf klassische Gerichte konzentriert, wollten ehrlich kochen und die Sicherheit wiederfinden. Wie brät man Fleisch richtig? Wie macht man eine gute Sauce?", beschreibt Müller seinen neuen Ansatz.
Mit Erfolg: Die Michelin-Tester überzeugte das Konzept und Nelson Müller darf sich über sein ganz persönliches Sterne-Comeback freuen.
War ich mega enttäuscht? Ja! Aber aufgeben? Niemals.
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