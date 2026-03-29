Eminem & Co.
Eminem, Jessie J. und mehr: Diese "The Voice Kids"-Performances feierten die Original-Sänger
Aktualisiert:von Emilia Töpper
The Voice Kids
Eminem und Emma: Diese Stars reagierten noch auf die atemberaubenden Auftritte!
Videoclip • 04:33 Min • Ab 6
Die Auftritte bei "The Voice Kids" gehen oft um die ganze Welt. Manchmal melden sich sogar Original-Interpreten vom anderen Ende der Welt begeistert zu Wort.
Eminem kommentiert Emmas TikTok
2023 tritt die damals 14-jährige Emma bei den Blind Auditions mit "Mockingbird" von Eminem an. Ihr Auftritt ging bei TikTok viral. Inzwischen hat der Clip 1,3 Millionen Likes und ein besonderes Highlight: einen Kommentar des Interpreten selbst. Eminem reagiert über seinen offiziellen TikTok-Account mit einem Emoji mit einer hochgezogenen Augenbraue. Normalerweise hält sich der Rapper mit Reaktionen auf TikTok zurück. Umso bemerkenswerter ist dieses kurze Zeichen der Anerkennung.
Am Ende der Staffel holt Emma sich sogar als erstes Rap-Talent den Sieg.
Zoe darf mit Jessie J. performen
2015 begeistert die elfjährige Zoe die "The Voice Kids"-Coaches mit "Masterpiece" von Jessie J. Im Team von Mark Forster schafft sie es sogar bis ins Finale der dritten Staffel. Im selben Jahr darf sie sogar mit der Interpretin ihres Blind-Audition-Songs auf der Bühne stehen und mit ihr zusammen performen.
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Dieses Talent beeindruckt sogar Lewis Capaldi
Noch ein Auftritt, der viral ging. In der zwölften Staffel singt Bjarne "Someone You Loved" von Lewis Capaldi und begeistert damit nicht nur die Coaches. Auch der Interpret selbst hat das Video gesehen und ist beeindruckt von dem damals zehnjährigen Bjarne. Dessen musikalische Reise endete nicht bei "The Voice Kids". 2024 holte er den 11. Platz beim Junior-ESC.
Das ist ziemlich spektakulär!
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Ein "Yes!" von Teddy Swims
Tuana holt sich 2025 den Vierer-Buzzer mit einer umwerfenden Performance von Teddy Swims' "Lose Control". Der Künstler selbst zeigt sich auf Instagram begeistert von ihrem Auftritt und kommentiert "Yes!" unter ihr Video.
Vielleicht gibt es schon beim Finale von "The Voice Kids" 2026 am 3. April eine weitere Performance, die die ganze Welt begeistert. Um 20:15 Uhr kannst du es live in SAT.1 und auf Joyn sehen und abstimmen, welches Talent die 14. Staffel gewinnen soll.
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
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