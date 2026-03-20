Wer wird gewinnen?
Diese Talente sind im Finale von "The Voice Kids" 2026
Veröffentlicht:von Emilia Töpper
Schon bald findet das große Finale von "The Voice Kids" 2026 statt. Nur wenige Talente schaffen den Sprung von den Battles in die letzte Runde. Wer hat es in die Live-Show geschafft?
Wer sind die Finalist:innen von "The Voice Kids" 2026?
In den Battles wird entschieden, welche Talente die Coaches mit ins Finale nehmen. Von vier Talenten aus jeder Runde dürfen die Coaches immer nur eins mitnehmen.
Im Finale tritt jedes Team dann mit drei Talenten an. Insgesamt schaffen es also zwölf Talente in die finale Runde am 3. April. Zuschauer:innen können dann von zu Hause aus live für ihr Lieblingstalent abstimmen, um eine Siegerin oder einen Sieger zu küren.
Hier findest du einen Überblick, wen Alvaro, Leony, Michael Patrick und HE/RO für das Finale ausgewählt haben.
Momentan stehen sechs Finalistinnen und Finalisten fest. Die restlichen sechs Talente werden in der zweiten Battle-Folge am 21. März um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn ermittelt.
Fabio (15 Jahre, Leipzig)
Max (14 Jahre, Raum Pilsen, Tschechien)
Illia (13 Jahre, Kanton Zürich, Schweiz)
Lionella (14 Jahre, Bezirk Tulln, Österreich)
Alle verfügbaren "The Voice Kids"-Folgen auf Joyn
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