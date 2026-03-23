Teenager treffen auf Elvis Leony wird emotional: Dieses Elvis-Cover bei "The Voice Kids" sorgt für Tränen im Studio Aktualisiert: Vor 52 Minuten von Luca K. S. The Voice Kids Nele vs. Marie vs. Linsay vs. Helena: Gänsehaut bei "Can't Help Falling in Love" Videoclip • 08:45 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Ein Battle, das tief berührt: Marie, Linsay, Nele und Helena liefern mit "Can’t Help Falling In Love" von Elvis Presley einen Auftritt, der alle im Studio sprachlos macht.

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Marie, Linsay, Nele und Helena singen "Can't Help Falling In Love" Der Song ist ruhig, nur vom Piano begleitet - doch die Emotionen im Studio sind umso gewaltiger. Ein echter Schmachtfetzen, der direkt ins Herz trifft. Besonders Coach Leony kann ihre Gefühle nicht zurückhalten und kämpft mit den Tränen. Vor allem im Refrain passiert Magie: Wenn alle vier Stimmen zusammenkommen, klingt es wie ein himmlischer Chor. Das Publikum klatscht. Leony weint. Gänsehaut verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Studio.

Gänsehaut, Gänsehaut, Gänsehaut! Roman Lochman

Alvaro Soler betont nach dem Auftritt, wie froh er ist, dass er sich nicht zwischen den vier Talents entscheiden muss. Helena, Nele, Linsay und Marie haben ihn alle restlos überzeugt.

Jede von euch ist so gut! Alvaro Soler