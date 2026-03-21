"Total Eclipse Of The Heart" "Ein Meisterwerk!": Gina, Marlene, Katelyn und Lilith performen Bonnie Tylers Welthit bei den "The Voice Kids"-Battles Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap The Voice Kids Lilith vs. Katelyn vs. Marlene vs. Gina: "Ein Wahnsinns-Moment!" Videoclip • 07:30 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Manchmal gibt es Momente bei "The Voice Kids", die einem den Atem rauben. Das Battle von Gina, Marlene, Katelyn und Lilith unter Coach Michael Patrick Kelly ist einer davon.

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Girl Band "4ever Tonight" gibt alles bei "Total Eclipse Of The Heart" Gina aus Holland, Marlene aus Deutschland, Katelyn aus Irland und Lilith aus Österreich - vier völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, vier beeindruckende Stimmen, eine gemeinsame Bühne. Unter dem Bandnamen "4ever Tonight" stellen sich die Nachwuchstalente einer der emotionalsten Battle-Challenges bei "The Voice Kids": Bonnie Tylers weltberühmte Herzschmerz-Hymne "Total Eclipse Of The Heart" ist ein Song, der alles verlangt. Technik, Gefühl, Mut. Und genau das liefern sie. Gina kennt öffentliche Bühnenauftritte schon aus der Zeit mit ihrer Girl-Band Joy und das spürt man. Ihre Stimme trägt den Song von Anfang an. Katelyn hat die größte stimmliche Range im Team und weiß genau, wie sie sie einsetzen kann. Marlene kämpfte in den Proben noch mit der Nervosität - auf der Bühne ist davon nichts mehr zu sehen. Und Lilith, sonst die Ruhigste der vier, setzt bei dem Auftritt genau die richtigen Akzente. Was sie gemeinsam auf der Bühne leisten, sucht seinesgleichen. Das Publikum ist von der ersten Sekunde an berührt. Die Energie im Studio ist spürbar.

"Ein Meisterwerk": Coach muss die schwerste Entscheidung des Abends treffen Coach Michael Patrick Kelly kann es kaum in Worte fassen: "Was für eine Performance! Unglaublich!" Und zu Katelyn: "Ich bin ein Fan. Du hast eine unglaubliche Stimme und eine echte Zukunft als Sängerin." Auch seine Kollegin Leony kommt ins Schwärmen: "Es war unheimlich krass - alle vier auf einem so wahnsinnigen Level." Alvaro Soler bringt es auf den Punkt: "Genau wie der Song selbst war diese Performance für mich ein Meisterwerk." Gina hat es ihm dabei besonders angetan: "Du warst heute Abend unglaublich – ich würde dich so gerne im Finale sehen." Auch Heiko Lochmann von HE/RO geht der Auftritt sichtlich nah: "Ich hab so Schmetterlinge im Bauch über den ganzen Song."

Schau dir hier die komplette Battle-Folge kostenlos an! Ganze Folge The Voice Kids Battles in Concert 1: Echtes Konzert-Feeling und Zittern ums Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.03.2026 • 94 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Doch dann kommt der schwerste Teil des Abends: die Entscheidung. Michael Patrick Kelly macht keinen Hehl daraus, wie schwer ihm dieser Moment fällt.

Ich bin heartbroken, dass ich nur eine von euch mit ins Finale nehmen darf. Michael Patrick Kelly

Dann fällt die Entscheidung: Katelyn. Die junge Irin mit der außergewöhnlichen Stimme und einem Stimmumfang, der laut Michael Patrick Kelly an Mariah Carey heranreicht. Die 13-Jährige kann es selbst kaum glauben: "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mein Name fällt - alle in meinem Team sind so unglaublich talentiert. Ich bin gerade so im Schock, das ist noch gar nicht angekommen."

"The Voice Kids" 2026: Wann ist das Finale? Nach der zweiten Battle-Folge am 21. März gibt es nur noch zwei weitere Folgen von "The Voice Kids" 2026 - jeweils freitags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Eine Best-of-Folge und das große Finale am 3. April. Alle Sendezeiten im Überblick. Im Finale von "The Voice Kids" entscheiden die Zuschauer:innen, wer die Staffel gewinnt. Über die kostenlose Joyn App kannst dann auch du voten und bestimmen, welches Talent sich am Ende den Sieg holt.