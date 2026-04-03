Entscheidung gefallen 13-Jährige Katelyn ist die Gewinnerin von "The Voice Kids" 2026 Aktualisiert: 04.04.2026 • 01:25 Uhr von Martin Meyer The Voice Kids Katelyn gewinnt das Finale von "The Voice Kids" 2026! Videoclip • 04:15 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Im großen Finale wählten die Zuschauer:innen aus 12 Talenten eine Gewinnerin: "The Voice Kids" 2026 ist entschieden. Zum ersten Mal gewann mit der 13-jährigen Katelyn jemand aus Irland.

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Talent aus Irland gewinnt "The Voice Kids" 2026 Spannender kann es kaum sein! Im Finale von "The Voice Kids" traten 12 Finalist:innen an - je drei pro Coach-Team. Das Niveau war sehr hoch und ein spektakulärer Auftritt folgte dem nächsten. Im Zuschauer-Voting setzte sich am Ende ein Talent durch. Das irische Dreamteam triumphiert! Die 13-jährige Katelyn aus der Nähe von Dublin holt den Sieg für Team Michael Patrick Kelly. Würde es "The Voice Kids" in ihrem Heimatland geben, wäre sie vermutlich gar nicht in die Show gekommen.

Katelyn sorgte schon in den Blind Auditions für jede Menge offene Münder. Mit dem anspruchsvollen Song "Never Enough" aus "The Greatest Showman" holte sie alle vier Buzzer. Ihre Wahl für das Team des Iren Michael Patrick Kelly erwies sich nun als goldrichtig. Gemeinsam mit ihrem Coach zog sie ins Finale ein und sang "You Raise Me Up" von Celtic Woman. Erneut beeindruckte sie mit ihrer unglaublichen Stimmgewalt. Eine Stimme, die würdig ist "The Voice Kids" zu gewinnen.

Als die Entscheidung von Melissa Khalaj und Co-Moderator Wincent Weiss verkündet wird, ist die Freude groß. Katelyn kann es kaum glauben und Michael Patrick Kelly jubelt überschwänglich. Das sagt der Coach zu Katelyns Sieg: "Heute ist ein 'A dream come true’-Tag für Katelyn und ich bin einfach übermäßig stolz, ihr Coach gewesen zu sein und werde auch über ‚The Voice Kids' hinaus ihr Coach bleiben. Wenn Katelyn singt, ist etwas Besonderes in der Luft, sie berührt mit ihrer Stimme einfach die Herzen. Diese Gabe muss man unterstützen. Und vielleicht mache ich als Coach ja auch ein bisschen was richtig und es war nicht nur Anfängerglück bei 'The Voice of Germany', wenn jetzt auch bei meinem ersten Anlauf bei 'The Voice Kids' ein Talent den Titel ins Team holt.“ (lacht)