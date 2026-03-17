Battles = Halbfinale Wer kommt ins Finale? Die "The Voice Kids" singen am Freitag & Samstag erstmals in den neuen "Battles in Concert" Veröffentlicht: Vor 10 Minuten von pm Die "Battles in Concert" entscheiden bei "The Voice Kids" 2026, wer ins Finale kommt. Bild: Joyn/Claudius Pflug

Wer zieht ins Finale von "The Voice Kids" ein? Das entscheidet sich bereits diesen Freitag und Samstag (20. und 21. März) im Halbfinale, das als "Battles in Concert" ausgetragen wird. In SAT.1 stehen die Talente dann erstmals zu viert als waschechte "The Voice Kids"-Bands auf der Bühne.

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Die Battles sind diesmal noch spektakulärer als sonst. Immer vier Talente eines Teams bilden eine eigene Band und treten auf einer 360°-Bühne auf - echtes Konzertfeeling garantiert! Und die Entscheidungen werden ebenfalls sehr spannend. Wer sich hier durchsetzt, landet direkt im Finale von "The Voice Kids" 2026.

Diese "The Voice Kids"-Bands gehen am Freitag, 20. März auf die Bühne: Team HE/RO: Elena (14, Dortmund) – Illia (13, Kanton Zürich, Schweiz) – Liam (13, Hanau) – Nisa (14, Mannheim)

Team Michael Patrick: Nivedh (10, Raum Frankfurt a. M.) – Hedi (9, Raum Berlin) – Fiona (9, Raum Gießen) – Pablo (12, Münster)

Team Leony: Alina (13, Raum Hannover) – Katharina (15, Salzburger Land, Österreich) – Max (14, Raum Pilsen, Tschechien) – Lena (14, Südtirol, Italien)

Team Alvaro: Fabio (15, Leipzig) – Jamie (14, Raum Bonn) – Sarah (15, Landkreis Bergstraße) – Ella (14, Raum Kempten, Allgäu)

Team HE/RO: Lionella (14, Bezirk Tulln, Österreich) – Lionel (15, Raum Kassel) – Laurin (13, Kanton Bern, Schweiz) – Iman (14, Hamburg)

Team Michael Patrick: Gina (15, Westland, Niederlande) – Marlene (14, Frankfurt a. M.) – Katelyn (13, Raum Dublin, Irland) – Lilith (14, Bezirk Lienz, Österreich)

Diese "The Voice Kids"-Bands gehen am Samstag, 21. März auf die Bühne: Team Leony: Noah (13, Paderborn) – Angelina (10, Raum München) – Giulia (11, Wuppertal) – Elias (12, Raum Passau)

Team Michael Patrick: Renat (12, Solingen) – Rowan (12, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz) – Johannes (13, Wien, Österreich) – Davide (14, Raum Mainz)

Team Alvaro: Sofia (15, Hamburg) – Ruben (13, Freiburg) – Susey (14, Raum Bad Dürkheim) – Nina & Roman (14 & 11, Bochum)

Team HE/RO: Lani (13, Lüdenscheid) – Levy (13, Dresden) – Maja (15, Raum Aschaffenburg) – Sophia & Valentina (13 & 13, Steiermark, Österreich)

Team Alvaro: Ariana (8, Berlin) – Danaya (10, Raum Stuttgart) – Valentin (12, Speyer) – Cataleya (11, Kanton Thurgau, Schweiz)

Team Leony: Nele (12, Wuppertal) – Helena (15, Raum Frankfurt a. M.) – Linsay (15, Landkreis Merzig-Wadern) – Marie (15, Raum Regensburg) Nach jedem Auftritt geht es direkt ums Ganze: Der Coach der jeweiligen Band darf nur eine Finalistin oder einen Finalisten pro Battle auswählen. Für die anderen Kids endet ihre Reise bei "The Voice Kids" 2026 mit diesem Bühnenauftritt. Wer schafft den Sprung ins Finale und darf am Freitag, 3. April 2026, um den Sieg bei "The Voice Kids" singen?