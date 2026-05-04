Private Bilder der Sängerin "Ein Zeichen von mir": Yvonne Catterfeld meldet sich nach langer Sendepause Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Yvonne Catterfeld bei ihrem Auftritt in Gotha am 2. Mai. Bild: pictureteam

Es war länger ruhig um Schauspielerin und Sängerin Yvonne Catterfeld. Nun meldet sie sich auf Instagram bei ihren Fans zurück und teilt private Bilder.

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Yvonne Catterfeld meldet sich mit persönlichen Worten zurück Vor drei Monaten trat sie zuletzt öffentlich im Rahmen der Berlinale auf, auch auf Instagram nahm sich "The Voice of Germany"-Star Yvonne Catterfeld in den vergangenen Wochen eine Pause. Nun meldet sich die Sängerin und Schauspielerin zurück und teilt dabei ein paar Einblicke in ihr Privatleben. Die 46-Jährige schreibt an ihre Fans: "Seit langem mal ein Zeichen von mir. Ich bin mit meinem Sohn bei meinen Eltern in Erfurt." Dazu postet die 46-Jährige ein Foto, das sie Arm in Arm mit ihrer Mutter zeigt, sowie eine Aufnahme, auf dem ihre Eltern gemeinsam in die Kamera lächeln.

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Yvonne Catterfeld stand am Samstag wieder auf der Bühne Yvonne Catterfeld hatte am Samstag (2. Mai) einen Auftritt auf einem Stadtfest in Gotha. Das Konzert wurde von der Landeswelle Thüringen organisiert. Auch Gotha in Thüringen ist ihr vertraut, denn hier habe sie früher viel Zeit bei ihren Großeltern verbracht, schrieb sie. Die Tage waren für die Darstellerin der ARD-Krimireihe "Wolfsland" also neben dem Konzert auch Familienbesuch und eine Reise zu ihren Wurzeln.

Frisch zusammen: Yvonne Chatterfeld mit Freund Adam von Mack bei der Bambi-Verleihung im November 2025. Bild: Spöttel Picture

Einen aufsehenerregenden Auftritt hatte Yvonne Catterfeld im vergangenen November bei der 77. Bambi-Verleihung. Dort zeigte sie sich erstmals mit ihrem Lebenspartner, dem Fotografen Adam von Mack, auf dem roten Teppich. Im vergangenen Jahr war sie mit ihm und ihrem heute zwölfjährigen Sohn Charlie, der aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Oliver Wnuk stammt, aus Berlin in einen Vorort von München gezogen. Dort fühle sie sich sehr wohl: In einem Interview schwärmte Yvonne Catterfeld, wie gut es ihr in Bayern gefalle.