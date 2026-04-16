Skurriler Unfall im Urlaub "The Voice"-Coach Max Giesinger: Finger beim Kuhstreicheln gebrochen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Gitarrespielen fällt für Max Giesinger vorerst aus. Bild: 2025 Getty Images/Thomas Niedermueller

Sänger Max Giesinger hat sich im Urlaub beim Versuch, eine Kuh zu streicheln, den Finger gebrochen. Trotz der Verletzung nimmt der Musiker das Missgeschick mit Humor und verspricht seinen Fans, bis zum nächsten Konzert wieder fit zu sein.

Von Muh zu Autsch! Max Giesinger hat im Urlaub einen eher ungewöhnlichen Unfall erlebt: Beim Streicheln einer Kuh brach sich der "The Voice"-Coach einen Finger. Auf seinem Instagram-Kanal berichtete er nun selbst, wie es dazu kam. Für den Musiker bedeutet der Bruch eine Zwangspause - vor allem beim Sport und beim Gitarrespielen.

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In seinem Post erklärt Giesinger, dass er eine Kuh berühren wollte. Dabei griff er mit der Hand zwischen Futternapf und Gitter, um das Tier zu streicheln. Doch plötzlich wurde es schmerzhaft.

So passierte der Unfall von Max Giesinger Die Kuh reagierte unerwartet. Wie Giesinger auf Instagram schildert, reagierte das Tier ablehnend und hob abrupt den Kopf. Dadurch wurde seine Hand mit voller Kraft eingeklemmt. Die Folge: ein gebrochener Finger. Der Sänger beschreibt die Konsequenzen klar: "Ich kann jetzt keinen Sport machen und keine Gitarre spielen, sechs Wochen lang."