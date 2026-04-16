Skurriler Unfall im Urlaub
"The Voice"-Coach Max Giesinger: Finger beim Kuhstreicheln gebrochen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Sänger Max Giesinger hat sich im Urlaub beim Versuch, eine Kuh zu streicheln, den Finger gebrochen. Trotz der Verletzung nimmt der Musiker das Missgeschick mit Humor und verspricht seinen Fans, bis zum nächsten Konzert wieder fit zu sein.
Von Muh zu Autsch! Max Giesinger hat im Urlaub einen eher ungewöhnlichen Unfall erlebt: Beim Streicheln einer Kuh brach sich der "The Voice"-Coach einen Finger. Auf seinem Instagram-Kanal berichtete er nun selbst, wie es dazu kam. Für den Musiker bedeutet der Bruch eine Zwangspause - vor allem beim Sport und beim Gitarrespielen.
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In seinem Post erklärt Giesinger, dass er eine Kuh berühren wollte. Dabei griff er mit der Hand zwischen Futternapf und Gitter, um das Tier zu streicheln. Doch plötzlich wurde es schmerzhaft.
So passierte der Unfall von Max Giesinger
Die Kuh reagierte unerwartet. Wie Giesinger auf Instagram schildert, reagierte das Tier ablehnend und hob abrupt den Kopf. Dadurch wurde seine Hand mit voller Kraft eingeklemmt. Die Folge: ein gebrochener Finger.
Der Sänger beschreibt die Konsequenzen klar: "Ich kann jetzt keinen Sport machen und keine Gitarre spielen, sechs Wochen lang."
Giesinger: "Ich mochte die Kuh wohl mehr, als sie mich"
Vor allem für die "The Voice"-Fans wenig überraschend nimmt der Sänger seinen skurrilen Unfall mit Humor: Auf Instagram kommentiert er seine Begegnung mit der Kuh mit den Worten: "Ich mochte die Kuh wohl mehr, als sie mich." Im Vorschaubild seines Reels auf Instagram ist eine humoristische Fotomontage zu sehen, in der der 37-Jährige vor idyllischer Alpenkulisse panisch vor der Kuh flüchtet. Viele Fans reagieren wohl auch deshalb mit einem Augenzwinkern. Selbstverständlich gibt es aber auch ehrliche Genesungswünsche für den beliebten Sänger.
Glück im Unglück: In den kommenden Wochen waren ohnehin keine Konzerte geplant. Erst Ende Mai will Giesinger wieder in Hamburg auf der Bühne stehen. Er hofft auf eine schnelle Genesung und kündigt an: "Bis dahin bin ich wieder fit wie ein Turnschuh."
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