Neue Reportage
"THILO MISCHKE."- Beleidigung, Erniedrigung, Gewalt - was hat das mit Life Coaching zu tun?
Veröffentlicht:von Joyn Redaktion
"Halt die Fresse, du Missgeburt!". "Ich sage es dir direkt, weil sonst keiner so mit dir redet, weil du saudumm bist." Es sind schockierende Szenen, die Thilo Mischke zu Gesicht bekommt. Szenen der "Liberator Academy" des österreichischen Life Coaches Markus Streinz. Darin zu sehen: Beschimpfungen, Erniedrigungen, bis hin zu gefährlicher körperlicher Gewalt. Was hat das mit Life-Coaching zu tun? Und wer zahlt dafür mehrere tausend Euro?
Das Geschäft mit dem Coaching - Zwischen Motivation und Manipulation
Thilo Mischke: "Wir leben in unruhigen Zeiten. Vor allem Menschen, die gerade in ihrem Leben Halt suchen oder den Ausweg aus einer Lebenskrise, fühlen sich durch Coaching angesprochen. Einige Coachings nutzen das aus und setzen auf ein Geschäftsmodell, das genau solche vermeintlichen Auswege anbietet, zu einem sehr hohen Preis."
In "THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" versucht der Journalist hinter die glänzenden Fassaden zu blicken und Antworten zu finden, bei Teilnehmer:innen, Coaches, Psycholog:innen und bei Markus Streinz.
Jeder Beliebige kann sich Life-Coach nennen und seine Beratung verkaufen. In Deutschland gibt es etwa 40.000 sogenannte Life-Coaches. Ein riesiges Geschäft in einer kaum regulierten Industrie. Thilo Mischke: "Wenn man sich den Coaching-Markt genauer ansieht, stellt man fest, dass sich hinter dem Begriff alles verbergen kann: von Astrologie über Psychotherapie und Persönlichkeitstraining bis hin zu Versprechen von Reichtum und Genesung. Und häufig verbinden Life-Coaches diese Themen sogar miteinander." Anscheinend mit Erfolg. Laut einer US-Studie wurden 2025 weltweit 51 Milliarden Dollar mit Coaching und Persönlichkeitsentwicklung umgesetzt.
Um sich ein eigenes Bild zu verschaffen, begleitet Thilo Mischke selbst ein Coaching in Dubai, das mit einem Ausflug in die Wüste in Luxus-Sportwägen beginnt und 12.500 Euro kosten soll. Er führt Gespräche mit Teilnehmer:innen und Coaches. Auf seiner Recherche findet der Reporter sektenähnliche Strukturen und sieht sich mit verstörenden Aussagen konfrontiert: "Ich habe so tiefes Vertrauen in das, was Markus macht. […] es ging darum, die Angst rauszukriegen. Dann hat er mich gewürgt. Es ist so lange gegangen, bis mir dann die Lichter ausgegangen sind."
Verpasse nicht "THILO MISCHKE. Das Geschäft mit dem Coaching – zwischen Motivation und Manipulation" am Montag, 23. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Stream auf Joyn.
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