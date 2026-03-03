"THILO MISCHKE. Trump - The greatest Realityshow" Widerstand von Freiwilligen: Mit Patrouillen gegen ICE-Übergriffe in den USA Aktualisiert: Vor 49 Minuten von Claudia Frickel Ein Mitglied einer freiwilligen Patrouillen-Gruppe filmt in den USA den Einsatz von ICE-Beamten mit seinem Handy. So werden andere über Soziale Netzwerke frühzeitig gewarnt. Bild: ZUMA Press Wire

Migrant:innen ohne Aufenthaltserlaubnis leben in den USA in ständiger Angst vor der Einwanderungsbehörde ICE. Doch die Gegenwehr wächst - und US-Amerikaner:innen versuchen, Betroffenen beizustehen.

Ausschau halten nach ICE‑Fahrzeugen - um andere zu warnen Frühmorgens im Süden von Los Angeles, wenn es noch dunkel ist, treffen sich Freiwillige mit Funkgeräten und patrouillieren. Sie halten Ausschau nach ICE-Beamten – täglich, seit Monaten. Das Ziel: Einsätze frühzeitig entdecken, per Video dokumentieren und andere warnen. Während sie durch die Gegend fahren, suchen sie nach bestimmten Fahrzeugtypen, erzählt Ron Gochez. Er nimmt Thilo Mischke mit zu einem Einsatz und zeigt ihm, worauf er achtet: Getönte Frontscheiben sind verdächtig. Sind diese allerdings nass, handelt es sich nicht um ein ICE‑Auto - denn die stehen nachts in Garagen. Und was passiert, wenn sie eines entdecken? Zuerst funken sie andere Freiwillige an und holen Unterstützung. Anschließend fordern sie die ICE-Beamten auf, abzuziehen. Zudem posten sie den Ort auf diversen Social-Media-Kanälen, um ihre Hunderttausenden Follower:innen zu informieren. Zwei Stunden lang sind die Patrouillen jeweils unterwegs, "bis wir zur Arbeit müssen", erzählt Gomez, selbst Sohn lateinamerikanischer Einwanderer:innen. Obwohl das, was sie machen, nicht illegal ist, gefällt es den Behörden nicht:

Sie haben versucht, uns einzuschüchtern, es gab bereits Razzien und Festnahmen. Wir machen trotzdem weiter. Ron Gomez, "Unión del Barrio"

Ron Gochez ist Sprecher von "Union del Barrio" in Los Angeles, einer Organisation, die sich für die Rechte von Einwanderern einsetzt. Bild: IMAGO / NurPhoto

Gomez gehört zur "Unión del Barrio", die die Einsätze organisiert. Die unabhängige politische Organisation gründete sich bereits 1981 und setzt sich für die Rechte von Migrant:innen ein. Nach eigenen Angaben hat Ron Tausende Freiwillige ausgebildet, die nun auf den Straßen der Stadt unterwegs sind.

Schätzungen zufolge leben rund 14 Millionen Menschen ohne gültigen Aufenthaltsstatus in den USA, viele davon seit Jahren. Sie arbeiten, zahlen Steuern - und haben nach US-Recht keine Chance, an ihrem Status etwas zu ändern. Die US-Regierung will hart gegen sie durchgreifen. Allein im ersten Jahr von Trumps Amtszeit sollen 675.000 Menschen abgeschoben worden sein. Geht es nach Heimatschutzministerin Kristi Noem, sollen es sogar bald 3.000 Verhaftungen pro Tag sein. Wie maskierte ICE-Beamte Menschen am Einwanderungsgericht in New York einschüchtern, wie Protestbewegungen sich gegen die Regierung wehren und wie die Patrouillen auf den Straßen ablaufen, siehst du in Thilo Mischkes Reportage "Trump - The greatest Realityshow".

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information ICE: Das steckt hinter der Behörde ICE ist die Abkürzung für "Immigration and Customs Enforcement". Die US‑Bundesbehörde ist für Einwanderungs-, Grenzschutz- und Zollgesetze zuständig. Gegründet wurde ICE 2003 nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 als Teil der neuen Heimatschutzbehörde. Eine der Hauptaufgaben von ICE ist die Festnahme und Abschiebung von Migrant:innen, die (vermutlich) keine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben. Die Beamt:innen dürfen auch gegen Menschen vorgehen, die Festnahmen behindern. Unter Donald Trump liegt der Fokus von ICE auf Abschreckung und so vielen Abschiebungen wie möglich. Früher konzentrierte sich die Behörde auf schwere Straftaten von Migrant:innen ohne Aufenthaltsgenehmigung und auf Schleuserbanden. ICE hat nun deutlich mehr Budget als vor Trumps Amtsantritt: Damals waren es rund 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Doch 2025 kann die Behörde 28 Milliarden Dollar ausgeben, also fast dreimal so viel Geld. Bis 2029 stehen ihr sogar 75 Milliarden Dollar zur Verfügung. Mit 22.000 Mitarbeiter:innen ist die Behörde zudem doppelt so groß wie vor der Regierung Trump.

ICE-Einsätze vor Schulen: Angst wird zum ständigen Begleiter Die Freiwilligen von "Unión del Barrio" sind auch vor Schulen unterwegs. 2.000 Lehrer:innen hat die Gruppe ausgebildet. Einige davon organisieren eigene Schutzsysteme - so wie Ingrid Villeda und ihre Kolleg:innen. Sie wollen damit Kinder und ihre Eltern vor ICE-Razzien bewahren. Rund um das Schulgebäude stehen Freiwillige und beobachten die Straßen. Die Lehrerin erzählt von einem Zugriff vor einer anderen Grundschule: "ICE-Agenten wollten ein Elternteil festnehmen, nachdem es sein Kind zur Schule gebracht hatte." Aber sie hatten keinen Erfolg: Die Lehrer:innen "waren vorbereitet", erinnert sie sich, während sie ihr Team per Funk koordiniert. Die Betroffenen leben dennoch in ständiger Sorge. "Wir fürchten uns und sind angespannt", sagt eine Mutter zu Thilo Mischke. Jeder Gang zum Spielplatz wird für sie zum Risiko. Mit ihrem Mann hat sie einen Notfallplan geschmiedet: Ihr kleiner Sohn weiß, wo er hingehen muss, falls seine Eltern von ICE geschnappt werden. Lehrerin Ingrid Villeda und ihre Kolleg:innen tun alles, um Kinder und Eltern zu beschützen und Widerstand zu leisten. Sie sagt:

Wir haben Angst, aber wir weigern uns, in Angst zu leben. Wir müssen standhaft bleiben. Ingrid Villeda, Lehrerin

Für seine Reportage spricht Thilo Mischke außerdem mit überzeugten Trump-Fans, darunter Proudboys. Er trifft aber auch Kritiker:innen des Präsidenten und Menschen, die ins Visier der Regierung geraten - neben Migrant:innen unter anderem LGBTQI+-Angehörige und andere Minderheiten.