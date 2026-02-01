"Große Klappe"
"Klein gegen Groß": Neunjähriger "zerstört" Sebastian Pufpaff - und Kai Pflaume stichelt
Veröffentlicht:von Julia W.
In der ARD-Show "Klein gegen Groß" mussten sich am Samstagabend wieder Prominente in ungewöhnlichen Duellen mit kleinen Stars messen. Mit dabei: "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff, der nicht nur vom neunjährigen Kurt herausgefordert wurde, sondern auch von Moderator Kai Pflaume.
Hier ist Sebastian Pufpaff zu Hause
Dieser Samstagabend wurde für Sebastian Pufpaff zur Herausforderung: In der ARD-Show "Klein gegen Groß" trat der "TV total"-Moderator gegen den neunjährigen Kurt aus Sachsen an. Die Aufgabe klang machbar: Beide mussten im Duell Kfz-Kennzeichen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz den richtigen Städten oder Landkreisen zuordnen, insgesamt 820 Stück.
Sebastian Pufpaff wird zur Zielscheibe
Um gegen den neunjährigen Kurt gewappnet zu sein, musste Sebastian Pufpaff im Vorfeld jedoch ordentlich büffeln, wie er den anderen Promi-Gästen gegenüber klagte. Moderator Kai Pflaume zeigte dafür jedoch wenig Mitleid:
Die Zahl der zu lernenden Informationen, die steigt mit der großen Klappe!
Pufpaff erklärte entschuldigend, dass ihm das Auswendiglernen nicht mehr ganz so leicht falle. "Ich bin ja in einem Alter, wenn hier etwas Neues reinkommt, muss irgendwas Neues raus." Doch auch das ließ Kai Pflaume nicht gelten - und stichelte weiter: "Wir sind ja schon froh, wenn da was reinkommt und dass es nicht direkt durchrauscht", sagte er.
Auch Comedian Till Reiners, an diesem Abend ebenfalls zu Gast bei "Klein gegen Groß", konnte Sebastian Pufpaffs Schwierigkeiten, ein paar Buchstaben auswendig zu lernen, nicht nachvollziehen. "Aber da fängt es ja schon mal an", erwiderte Kai Pflaume. "Er [Sebastian Pufpaff, Anm. d. Red.] musste zum Teil erst einmal Buchstaben lernen."
Autsch! Der "TV total"-Moderator nahm die Frechheiten mit Humor und schloss mit gespielter Verschnupftheit ab: "So, aber jetzt sind wir aber wieder lieb zueinander." Der kleine Schlagabtausch sorgt für Heiterkeit im Studio - doch Pufpaffs Appell sollte nicht lange halten.
Neunjähriger "zerstört" Sebastian Pufpaff
Im Duell konnte der neunjährige Kurt schließlich 33 Kennzeichen in 90 Sekunden richtig zuordnen. Sebastian Pufpaff schaffte hingegen nur zwölf in dieser Zeit. Als Kai Pflaume fragte: "Möchtest du sehen, was Kurt gemacht hat?", dämmerte es Sebastian Pufpaff bereits: "Ich würde sagen, es geht in die Kategorie 'zerstört'."
Damit lag der "TV total"-Moderator ganz richtig: Kurt entschied das "Klein gegen Groß"-Duell klar für sich. Angesichts des Ergebnisses wollte Kai Pflaume noch einmal wissen, wie viel Pufpaff tatsächlich gebüffelt hat. Die Antwort: jeden Tag. "So viel geübt und so wenig ist hängen geblieben?", entgegnete Kai Pflaume - ein letzter Seitenhieb gegen Pufpaff, den er sich wohl nicht verkneifen konnte.
