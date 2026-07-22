Annika Kärsten-Hoenigs Lovestory: So hat der "Villa der Versuchung"-Star ihren Ehemann Heinz kennengelernt

Monatelang stand Annika Kärsten-Hoenig vor allem als Stütze ihres erkrankten Mannes Heinz Hoenig im öffentlichen Fokus. Jetzt tritt sie erstmals selbst vor die Kamera: als Kandidatin in der SAT.1-Show "Villa der Versuchung".

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

2023 veröffentlichte sie unter dem Künstlernamen Anni.Ka Hoenig zudem die Biografie "Frühstück im Stehen: (M)Ein verrücktes Leben an der Seite von Heinz Hoenig".

Geboren wurde Annika Kärsten-Hoenig am 30. März 1985 in Blankenburg im Harz. Ihre berufliche Laufbahn begann sie fernab des Showbusiness als examinierte Krankenschwester. Später absolvierte sie zusätzlich eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Parallel dazu verfolgte sie über Jahre ihre Leidenschaft für das Theater. Am Harzer Bergtheater sammelte sie erste Bühnenerfahrung, bevor sie 2015 mit dem Verein "Theater Szene 38 e. V." eine eigene Bühne gründete. Dort ist sie bis heute als Autorin, Regisseurin und Schauspielerin aktiv.

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Annika Kärsten-Hoenig: Liebe, Ehe und Zusammenhalt mit Heinz Hoenig

Kennengelernt haben sich Annika und Heinz Hoenig nach Angaben des Paares 2012 in Wernigerode, wo der Schauspieler aufgewachsen ist. Zunächst hielten die beiden nur sporadisch Kontakt, ehe sie 2018 bei einem gemeinsamen Projekt wieder aufeinandertrafen. Nach dem Geburtstagsfest von Annikas Tochter kam es demnach zum ersten Kuss - ein Moment, der nach ihrer eigenen Schilderung den Beginn ihrer Beziehung markierte.

Bemerkenswert an dieser Geschichte: Lange bevor sie sich persönlich begegneten, kannte Annika ihren späteren Ehemann bereits aus dem Fernsehen, weil ihre Großmutter ein großer Fan seiner Filme war. Seit 2019 sind die beiden verheiratet und haben zwei gemeinsame Söhne.

Große öffentliche Aufmerksamkeit erhielt ihre Beziehung, als sich Heinz Hoenigs Gesundheitszustand 2024 nach seiner Teilnahme am Dschungelcamp dramatisch verschlechterte. Notoperation, künstliches Koma und ein monatelanger Klinikaufenthalt stellten die Familie vor eine schwere Belastung. Kärsten-Hoenig übernahm in dieser Zeit nicht nur die Organisation des Familienalltags, sondern unterstützte ihren Mann dank ihrer Ausbildung auch bei der Pflege. Auch danach blieb die Genesung ein langwieriger Prozess: Im Januar 2026 berichtete das Paar über Instagram von weiteren bevorstehenden Eingriffen, unter anderem an der Hauptschlagader. Erst im Mai bestätigte Kärsten-Hoenig gegenüber "Bild", eine geplante Herzoperation sei vorerst kein Thema mehr, da sich ihr Mann stabilisiert habe und seine Blutwerte gut seien.

Mitten in dieser schwierigen Zeit entschied sich das Paar im Frühjahr 2025 zu einem symbolischen Schritt und heiratete auf Sylt erneut. Ihre Beweggründe dafür erklärte Kärsten-Hoenig später in einem Instagram-Beitrag: Während die meisten Menschen in gesunden, unbeschwerten Zeiten heirateten, sei es ihr wichtig gewesen, Heinz ausgerechnet jetzt, während er noch krank und auf Hilfe angewiesen sei, ihr erneutes Ja-Wort zu geben. Sie wolle damit zeigen, dass sie auch in dieser schwierigen Phase zu ihm und ihrer gemeinsamen Zukunft stehe.