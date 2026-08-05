Was ist noch übrig von der Viertelmillion?
Start von "Villa der Versuchung" wird teuer: Das gönnen sich die Promis schon in Folge 1
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar
Videoclip • 07:17 Min • Ab 12
250.000 Euro könnte der oder die Gewinner:in von "Villa der Versuchung" 2026 am Ende mit nach Hause nehmen. Doch wie bereits in Staffel 1 ziehen nicht alle Promis an einem Spar-Strang. Und: Luxus kostet! Für alle Annehmlichkeiten schrumpft die Gewinnsumme. Die erste Bilanz schockt die Promis.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Kontostand nach Folge 1: So viel haben die Promis verprasst
Als Moderatorin Verona Pooth in der ersten Folge der neuen Staffel von "Villa der Versuchung" die Promis zur Abrechnungszeremonie lädt, warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?
Sie ahnen wohl, dass sie die Kassen bereits ordentlich haben glühen lassen mit all den Snacks, Getränken und Luxus-Artikeln. All das hat die Promis schon jetzt 64.950 Euro der ursprünglichen Summe gekostet.
Aktuelle Gewinnsumme nach Folge 1:
185.050 Euro
Folge verpasst? Kein Problem: Einfach hier kostenlos auf Joyn streamen
Werden die "Villa der Versuchung"-Stars vernünftiger?
Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 2 wieder Geld verlieren oder schafft es die Sparfraktion, die Luxus-Promis im Zaum zu halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
Folge 2 von "Villa der Versuchung": Am 10. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Folge 2
Mehr entdecken
Erster Exit
"Villa der Versuchung" Staffel 2: Wer ist raus in Folge 1?
Neue Karriere im Reality-TV
Annika Kärsten-Hoenig im Reality-TV: So reagierte die Familie
Reality-TV
"Eine super Verbindung": Annika Kärsten-Hoenig über Jenny Elvers
Stilistischer Wandel
So hat sich Verona Pooth in den letzten 30 Jahren gewandelt
Zum TV-Start
Es wird noch härter: Das ist neu in Staffel 2
Einblicke
Verona Pooth über "Villa der Versuchung": "Für 10 Euro würde jeder den anderen erwürgen"
Kann der "Käse-Millionär" auch ohne Luxus?
So lebt Kandidat Roland Ludomirska privat
Auf Joyn und in SAT.1
Cast, Startdatum, Änderungen: Alle Infos zu Staffel 2 im Überblick
Vier leibliche Kinder, eine Stieftochter
Patchwork-Familie: So leben Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig privat