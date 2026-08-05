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Was ist noch übrig von der Viertelmillion?

Start von "Villa der Versuchung" wird teuer: Das gönnen sich die Promis schon in Folge 1

Aktualisiert:

von Rebecca Arlt

Villa der Versuchung

Ein "Schatz" zu viel: Elsa sieht rot und rächt sich an der Kostbar

Videoclip • 07:17 Min • Ab 12

250.000 Euro könnte der oder die Gewinner:in von "Villa der Versuchung" 2026 am Ende mit nach Hause nehmen. Doch wie bereits in Staffel 1 ziehen nicht alle Promis an einem Spar-Strang. Und: Luxus kostet! Für alle Annehmlichkeiten schrumpft die Gewinnsumme. Die erste Bilanz schockt die Promis.

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2 Staffeln

Villa der Versuchung

Villa der Versuchung

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verfügbar auf Joyn

Kontostand nach Folge 1: So viel haben die Promis verprasst

Als Moderatorin Verona Pooth in der ersten Folge der neuen Staffel von "Villa der Versuchung" die Promis zur Abrechnungszeremonie lädt, warten alle ganz gespannt auf die Antwort auf die Frage: Wie viel Geld ist von der ursprünglichen Gewinnsumme von 250.000 Euro noch übrig?

Sie ahnen wohl, dass sie die Kassen bereits ordentlich haben glühen lassen mit all den Snacks, Getränken und Luxus-Artikeln. All das hat die Promis schon jetzt 64.950 Euro der ursprünglichen Summe gekostet.

Aktuelle Gewinnsumme nach Folge 1:

  • 185.050 Euro

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Ganze Folge
Villa der Versuchung

Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen

Verfügbar auf JoynFolge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12

Werden die "Villa der Versuchung"-Stars vernünftiger?

Werden die Reality-Stars in der Villa auch in Folge 2 wieder Geld verlieren oder schafft es die Sparfraktion, die Luxus-Promis im Zaum zu halten? Das siehst du bei "Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.

Folge 2 von "Villa der Versuchung": Am 10. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn

Bald verfügbar
Montag, 10.08. 20:15 Uhr • Villa der Versuchung

Folge 2

Verfügbar auf Joyn160 Min • Ab 12

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