Geständnis in Folge 1 "Villa der Versuchung"-Star Tatjana Gsell plant weitere Beauty-Eingriffe: "Da wird noch mal nachgelegt" Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Rebecca Arlt Tatjana Gsell kündigt bei "Villa der Versuchung" weitere Beauty-Eingriffe an. Bild: Joyn

Dass Tatjana Gsell bereits einige Schönheits-OPs hinter sich hat, ist kein Geheimnis. Sie steht dazu. In Folge eins von "Villa der Versuchung" kündigt sie weitere Behandlungen an.

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Diese Eingriffe plant "Villa der Versuchung"-Star Tatjana Gsell Die Nürnbergerin Tatjana Gsell macht von Anfang an klar, welchen Stellenwert Luxus für sie hat. Dazu zählt auch ihr Aussehen. Optisch hat sie sich im Laufe der Jahre sehr verändert. Obwohl sie bereits einige Eingriffe an sich hat durchführen lassen, hat sie offenbar nicht genug von Beauty-Eingriffen: "Ich denke, da wird nochmal nachgelegt" kündigt sie gleich in der ersten Folge an. Während sie das sagt, hält sie die Hände auf ihre Brüste. Ob sie auch hier eine weitere Veränderung plant, lässt sie jedoch offen. Sie führt aus, was in weiterer Planung hat, nämlich weitere Botox-Behandlungen, Skin Booster sowie Hyper-Facials.

Folge verpasst? Kein Problem: Einfach hier kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Schreckt viele ab": Tatjana Gsell polarisiert Die heute 55-Jährige bedauerte vor ihrer Teilnahme bei "Villa der Versuchung", dass sie in der Öffentlichkeit oft nur auf ihr Aussehen reduziert wird. Gegenüber dem Magazin "Bunte" zeigte sie, dass sie weiß, wie ihre Optik wargenommen wird: "Klar, die schreckt viele ab. " Dabei wolle sie künftig auch zeigen, dass sie eine andere Seite hat: "Ich bin ein liebevoller, warmherziger, sehr positiver Mensch."

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Kann Tatjana Gsell auf Luxus verzichten? Ebenfalls in der ersten Folge von "Villa der Versuchung" erklärt sie, was Luxus für sie bedeutet: Einen "Feelgood-Zustand". Sie legt wert auf "tolle Kosmetik" und "luxuriöse Schuhe". Dass sie für den Erhalt der Gewinnsumme wirklich auf ihre gewohnten Annehmlichkeiten verzichten kann? Das siehst du immer montags bei "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.