Roland Ludomirska ist in Folge 2 raus

Von Anfang an ließ er keinen Zweifel daran, dass er in der "Villa der Versuchung" vor allem eine möglichst gute Zeit haben will. Verona hatte sogar noch verraten, dass Roland Ludomirska sich vor seiner Teilnahme bereits ausgerechnet hatte, wieviel jeder Villa-Kandidat verprassen könne: nämlich 18.000 Euro.

In der Abrechnungszeremonie bekommt der österreichische Unternehmer die meisten Stimmen und muss überraschend die SAT.1-Show schon in Folge 2 verlassen. Statt weiter die Gewinnsumme schrumpfen zu lassen, muss Roland nun also die Koffer packen. Wie er selbst reagiert, was Thorsten Legat ihm an den Kopf wirft und wie die anderen Kandidat:innen ihre Nominierung begründen, siehst du in der kommenden Folge 2 von "Villa der Versuchung" am 10. August in SAT.1 oder auf Joyn.