Achtung, Spoiler!
Wer ist bei "Villa der Versuchung" 2026 raus? Roland Ludomirska muss in Folge 2 die Koffer packen
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
"Danke für deinen lieben Todesstoß": Wer ist raus in Folge 1?
Videoclip • 08:14 Min • Ab 12
Kaum ist die SAT.1-Show "Villa der Versuchung" in die zweite Staffel gestartet, müssen die ersten Kandidat:innen bereits wieder ihre Koffer packen. Nach Jens Hilbert in Folge 1, trifft es in Folge zwei gleich den nächsten Promi.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Roland Ludomirska ist in Folge 2 raus
Von Anfang an ließ er keinen Zweifel daran, dass er in der "Villa der Versuchung" vor allem eine möglichst gute Zeit haben will. Verona hatte sogar noch verraten, dass Roland Ludomirska sich vor seiner Teilnahme bereits ausgerechnet hatte, wieviel jeder Villa-Kandidat verprassen könne: nämlich 18.000 Euro.
In der Abrechnungszeremonie bekommt der österreichische Unternehmer die meisten Stimmen und muss überraschend die SAT.1-Show schon in Folge 2 verlassen. Statt weiter die Gewinnsumme schrumpfen zu lassen, muss Roland nun also die Koffer packen. Wie er selbst reagiert, was Thorsten Legat ihm an den Kopf wirft und wie die anderen Kandidat:innen ihre Nominierung begründen, siehst du in der kommenden Folge 2 von "Villa der Versuchung" am 10. August in SAT.1 oder auf Joyn.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 2 von "Villa der Versuchung" 2026
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Wann läuft die nächste TV-Folge von "Villa der Versuchung" 2026?
Am 10. August siehst du die neue Folge 2 der Reality-Show "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 2 von "Villa der Versuchung": Am 10. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Folge 2
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