Welcher Promi kann widerstehen?
"Villa der Versuchung": Das offizielle Startdatum der 2. Staffel steht fest
Veröffentlicht:von Redaktion
Was klingt wie ein Urlaub im Paradies, entpuppt sich als knallharte Challenge. Wer ist in der Gruppe solidarisch? Wer kann nicht zum Vorteil aller verzichten? Moderatorin Verona Pooth lädt auf SAT.1 und Joyn 14 Prominente an einen Ort ein, der alle auf die Probe stellt.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Verona Pooth führt Promis ab August wieder in Versuchung
Auf Joyn hat Verona Pooth ein unschlagbares Angebot für alle Reality-Fans: "Hallöchen, meine Lieben! Heute habe ich ein Angebot für Sie, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Nicht für 250.000 Euro. Nicht für 100.000 Euro. Nicht einmal für 10.000 Euro. Nein: Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn gibt es die zweite Staffel "Villa der Versuchung" – und die ist unbezahlbar."
Wie aus Staffel eins bereits gewohnt, führt Verona Pooth auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 Promis täglich in Versuchung. Die Angebote? Ganz unterschiedlich. Unter den "Krachern des Tages" finden sich dieses Mal ein Airfryer Deluxe, ein weiteres Schlafzimmer oder andere verführerische Extras. Doch die Promis müssen aufpassen: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner.
Hier führt Verona in ihren bereits fast legendären Abrechnungszeremonien regelmäßig Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen?
Das erfährst du in den neuen Folgen der "Villa der Versuchung", ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit streamen auf Joyn.
So funktioniert "Villa der Versuchung"
250.000 Euro Jackpot. 14 Prominente. Unzählige Gelegenheiten, Geld auszugeben. In der "Villa der Versuchung" hat jeder Luxus seinen Preis: Bett, Sofa, Pool oder in diesem Jahr sogar neue Outfits aus der "Anziehbar" – alles kann gekauft werden und alles wird direkt vom gemeinsamen Jackpot abgezogen. Zwischen Sparfüchsen und Verschwendern, Teamgeist und Eigennutz stellt sich Tag für Tag dieselbe Frage: Zuschlagen oder verzichten? Nach einer erfolgreichen ersten Staffel kehrt das Reality-Format als starke Marke für SAT.1 und Joyn zurück. Und eines ist sicher: So eine Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder.
Verona Pooth in der Jury von "Germany's Next Showstars"
Das müssen die Promis in der "Villa der Versuchung" beachten
Um das Preisgeld von 250.000 Euro zu kassieren, müssen die Stars mental stark bleiben. Denn jede Cola, jede Zigarette und jeder noch so kleine Luxusmoment wird vom Preisgeld abgezogen. Soll die Gewinnsumme also gleich bleiben, müssen sich die Kandidat:innen mit harten Matten und spärlichen Rationen statt Champagner und Canapés zufriedengeben.
Die "Villa der Versuchung" ist eine wahre Challenge mit besonders explosivem Potenzial. Was passiert mit dem Gruppengefühl, wenn sich die eine gönnt, während der andere verzichtet? Entbehrung oder Versuchung? Freundschaft oder Frust? Wie handeln die Stars?
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