Was klingt wie ein Urlaub im Paradies, entpuppt sich als knallharte Challenge. Wer ist in der Gruppe solidarisch? Wer kann nicht zum Vorteil aller verzichten? Moderatorin Verona Pooth lädt auf SAT.1 und Joyn 14 Prominente an einen Ort ein, der alle auf die Probe stellt.

Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?

Verona Pooth führt Promis ab August wieder in Versuchung

Auf Joyn hat Verona Pooth ein unschlagbares Angebot für alle Reality-Fans: "Hallöchen, meine Lieben! Heute habe ich ein Angebot für Sie, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Nicht für 250.000 Euro. Nicht für 100.000 Euro. Nicht einmal für 10.000 Euro. Nein: Ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn gibt es die zweite Staffel "Villa der Versuchung" – und die ist unbezahlbar."

Wie aus Staffel eins bereits gewohnt, führt Verona Pooth auch dieses Mal wieder als Gastgeberin 14 Promis täglich in Versuchung. Die Angebote? Ganz unterschiedlich. Unter den "Krachern des Tages" finden sich dieses Mal ein Airfryer Deluxe, ein weiteres Schlafzimmer oder andere verführerische Extras. Doch die Promis müssen aufpassen: Jede Versuchung macht das Leben schöner, den Jackpot aber kleiner.

Hier führt Verona in ihren bereits fast legendären Abrechnungszeremonien regelmäßig Bilanz. Es gilt also wieder: Wer widersteht? Wer wird schwach? Und wer kauft, als gäbe es kein Morgen?

Das erfährst du in den neuen Folgen der "Villa der Versuchung", ab Montag, 3. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und jederzeit streamen auf Joyn.