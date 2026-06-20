Kinderwunsch "Am liebsten morgen": Evelyn Burdecki spricht offen über ihren großen Kinderwunsch Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Wünsch sich eine Familie: Evelyn Burdecki. Bild: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Reality-Star Evelyn Burdecki sucht derzeit noch nach ihrer großen Liebe. Eine Sache ist ihr beim Dating aber offenbar besonders wichtig: Sie wünscht sich ein Kind – und zwar bald.

Evelyn Burdecki schreitet aktuell als Single durchs Leben. Doch die 37-Jährige ist auf der Suche – und erwartet von ihrem künftigen Partner vor allem eines: Er sollte Kinder wollen.

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Burdecki würde "am liebsten morgen" ein Kind bekommen Im Gespräch mit RTL offenbarte der Reality-Star, wie groß ihr Wunsch nach einer eigenen Familie ist. "Ich würde am liebsten morgen schon mein Kind bekommen", sagte sie am Rande der "Ein Herz für Kinder"-Gala. Deshalb werde von Freunden "total oft versucht", sie zu "verkuppeln", erzählt sie lachend. Bislang war aber offenbar noch nicht der Richtige dabei.

Persönliche Einblicke in ihr Leben gibt Evelyn auch bei "Lip Sync Stories" Ganze Folge Lip Sync Stories Evelyn Burdecki Verfügbar auf Joyn 18 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Weil die 37-Jährige keine Zeit mehr verlieren will, spricht sie das Thema Kinder schon beim ersten Date mit einem Mann offen an. "Ich achte da schon drauf, ob der Mann noch einen Kinderwunsch hat oder auch abgeschlossen hat", sagte sie.

Ich muss schon im Gesicht die Ausstrahlung sehen: Hey, ich bin bereit. Evelyn Burdecki im Gespräch mit RTL

Ist beim Mann kein Kinderwunsch (mehr) vorhanden, sortiert sie ihn aus – nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie klare Vorstellungen für ihre Zukunft hat. Erzwingen möchte Burdecki den Kinderwunsch aber nicht. Nur einen Mann auszuwählen, um schnellstmöglich ein Kind zu bekommen, ist für sie keine Option: "Es muss schon passen, auf allen Ebenen."