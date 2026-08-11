Kommt Dolly Buster in die "Villa der Versuchung"?

Sie war das Gesicht der deutschen Porno-Industrie in den 80er und 90er Jahren: Dolly Buster. Obwohl es in den vergangenen Jahren um Dolly Buster etwas ruhiger geworden ist, taucht sie immer wieder in TV-Shows auf. Jetzt auch bei "Villa der Versuchung"?

Als "Kracher des Tages" präsentiert Verona Pooth die Erotik-Ikone: Entscheiden sich die anderen Kandidat:innen in der Villa dafür, bekämen sie Dolly Buster als Konkurrenz, die dafür allerdings 50.000 Euro mitbringen würde. Ein Betrag, der in Anbetracht der schwindenden Gewinnsumme wieder etwas Geldflut in die Kasse spülen würde. Es entbrennt eine hitzige Diskussion - denn Dolly ist nicht dafür bekannt, bettelarm zu leben ...

Wenn du wissen möchtest, ob die Kandidat:innen das Angebot annehmen, schau am besten direkt Folge 3 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung am 17. August in SAT.1 oder auf Joyn an.