"Kracher des Tages"
Achtung, Spoiler! Zieht Dolly Buster bei "Villa der Versuchung" in Folge 3 ein?
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
Von der Versuchung zum Verschwendungs-Wahnsinn: Wer ist raus in Folge 2?
Videoclip • 08:21 Min • Ab 12
Von den ursprünglich 14 Kandidat:innen in der "Villa der Versuchung" mussten sich bereits zwei verabschieden. Doch während die anderen dachten, dass sie nun mehr Platz haben würden, kommt nun die Überraschung: Moderatorin Verona Pooth präsentiert in Folge 3 einen "Kracher des Tages", der es in sich hat.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Kommt Dolly Buster in die "Villa der Versuchung"?
Sie war das Gesicht der deutschen Porno-Industrie in den 80er und 90er Jahren: Dolly Buster. Obwohl es in den vergangenen Jahren um Dolly Buster etwas ruhiger geworden ist, taucht sie immer wieder in TV-Shows auf. Jetzt auch bei "Villa der Versuchung"?
Als "Kracher des Tages" präsentiert Verona Pooth die Erotik-Ikone: Entscheiden sich die anderen Kandidat:innen in der Villa dafür, bekämen sie Dolly Buster als Konkurrenz, die dafür allerdings 50.000 Euro mitbringen würde. Ein Betrag, der in Anbetracht der schwindenden Gewinnsumme wieder etwas Geldflut in die Kasse spülen würde. Es entbrennt eine hitzige Diskussion - denn Dolly ist nicht dafür bekannt, bettelarm zu leben ...
Wenn du wissen möchtest, ob die Kandidat:innen das Angebot annehmen, schau am besten direkt Folge 3 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung am 17. August in SAT.1 oder auf Joyn an.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 23von "Villa der Versuchung" 2026
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Am 17. August siehst du die neue Folge 3 der Reality-Show "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
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Folge 3
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Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Folge 2 noch dabei
Die Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" 2026 stehen fest. Hier findest du alle Namen, die offiziell bekanntgegeben wurden.
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