Tatjana Gsell ist raus: Warum sie darüber sogar froh ist

Sie gehört in der "Villa der Versuchung" eher zu den ausgabefreudigen Promis, stand deshalb auch zuvor schon im Fokus für Exit-Nominierungen: In Folge 3 bittet Tatjana Gsell einige ihrer Mit-Kandidat:innen, für ihren Exit zu stimmen. Das hat einen dramatischen Grund und betrifft ihre Familie, die sie dringend braucht.

Am Ende hat sie mit ihrem Bitten sogar Erfolg - wohl auch, weil ihr Kopfgeld bei Null Euro liegt - und darf ihre Koffer packen und den Heimweg antreten. Warum vor allem Thorsten Legat sich darüber stark aufregt, was Tatjana Gsell dazu bewegt hat, möglichst bald zu Hause zu sein, das siehst du in der kommenden Folge 3 von "Villa der Versuchung", die am 17. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.

Wenn du nicht solange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 3 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.