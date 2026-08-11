Familien-Drama triggert Exit-Wunsch
Achtung, Spoiler! "Villa der Versuchung" 2026: Dieser Promi muss in Folge 3 gehen
Veröffentlicht:von Rebecca Arlt
Villa der Versuchung
Von der Versuchung zum Verschwendungs-Wahnsinn: Wer ist raus in Folge 2?
Videoclip • 08:21 Min • Ab 12
Es waren einmal 14 Kandidat:innen in der "Villa der Versuchung". Davon mussten sich bereits zwei verabschieden. Auch in Folge 3 muss wieder ein Promi gehen. Das ist der traurige Grund.
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Tatjana Gsell ist raus: Warum sie darüber sogar froh ist
Sie gehört in der "Villa der Versuchung" eher zu den ausgabefreudigen Promis, stand deshalb auch zuvor schon im Fokus für Exit-Nominierungen: In Folge 3 bittet Tatjana Gsell einige ihrer Mit-Kandidat:innen, für ihren Exit zu stimmen. Das hat einen dramatischen Grund und betrifft ihre Familie, die sie dringend braucht.
Am Ende hat sie mit ihrem Bitten sogar Erfolg - wohl auch, weil ihr Kopfgeld bei Null Euro liegt - und darf ihre Koffer packen und den Heimweg antreten. Warum vor allem Thorsten Legat sich darüber stark aufregt, was Tatjana Gsell dazu bewegt hat, möglichst bald zu Hause zu sein, das siehst du in der kommenden Folge 3 von "Villa der Versuchung", die am 17. August um 20:15 Uhr in SAT.1 sowie im Livestream auf Joyn zu sehen ist.
Wenn du nicht solange warten möchtest, schau am besten direkt Folge 3 von "Villa der Versuchung" vor der TV-Ausstrahlung bei Joyn+ an.
Dieser Artikel enthält Spoiler aus Folge 3 von "Villa der Versuchung" 2026
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Am 17. August siehst du die neue Folge 3 der Reality-Show "Villa der Versuchung", um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.
Folge 3 von "Villa der Versuchung": Am 17. August in SAT.1 und kostenlos auf Joyn
Folge 3
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Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach Folge 2 noch dabei
Die Kandidat:innen der "Villa der Versuchung" 2026 stehen fest. Hier findest du alle Namen, die offiziell bekanntgegeben wurden.
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