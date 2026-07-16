Ballermann-Star im Porträt "Villa der Versuchung"-Kandidatin Frenzy: Deshalb musste die Sängerin ihren Ehemann vor der Öffentlichkeit verstecken Veröffentlicht: Vor 48 Minuten von Alina Haidacher Sängerin Frenzy bei ihrem Auftritt am Mallorca-Festival Inselfieber 2025.

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Mit Titeln wie "Jung, blöd, besoffen" heizt Sängerin Frenzy Feierwütigen am Ballermann ein. Das Privatleben der glücklich verheirateten 33-Jährigen sorgte zum Beginn ihrer Karriere für Wirbel, weil man ihr riet, ihren Mann lieber zu verstecken.

1 Staffel Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Wer ist Sängerin Frenzy? Die wichtigsten Fakten zu im Überblick Künstlername: Frenzy, früher Frenzy Blitz

Name: Franziska Strnad, geb. Wollitz

Geburtstag: 21. März 1993

Wohnort: Kreis Heinsberg, Rheinland

Beruf: Partyschlager-Sängerin und Moderatorin

Familienstand: Verheiratet mit Alexander Strnad

Tim Toupet brachte Frenzy auf die Malle-Bühne Bevor Frenzy zum Mikrofon griff, stand sie als Tänzerin auf der Bühne. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete sie als ausgebildete Choreografin in einer Tanzschule in Erkelenz und wurde mehrfach "Deutsche Hip-Hop-Meisterin". Künstler:innen wie Jürgen Drews, Mickie Krause, Loona oder Tim Toupet engagierten sie aufgrund ihres Talents als Tänzerin für ihre Bühnenshows. Und diese Kontakte waren es auch, die Frenzy den Durchbruch als Sängerin verschafften. Es war nämlich Tim Toupet, der sie ermutigte, eigene Songs aufzunehmen. Daraufhin begann Frenzy 2018 mit eigenen Auftritten auf Mallorca. Schon ein Jahr später hatte sie wöchentliche Auftritte im Lokal Bierkönig.

"Jung, blöd, besoffen": Durchbruch mit Partyschlager Der Sprung an die Spitze der Szene gelang der 33-Jährigen schnell. Ihren Durchbruch feierte Frenzy 2018 mit dem Titel "Jung, blöd, besoffen". Später konnte sie ihren Status auf Mallorca mit der Single "Wir sind wir" - ein Feature mit Mia Julia - festigten. Ihre Hits wurden inzwischen weit über 100 Millionen Mal auf Spotify gestreamt. Inzwischen steht sie bei Universal Music unter Vertrag. Neben der Musik hat sich die Rheinländerin als Moderatorin etabliert. Seit 2022 führt sie durch die Festivals der Olé Party Tour. Ab 2023 moderierte sie das Inselfieber-Festival in Oberhausen.

Privatleben von Frenzy: Sie steht zu ihrem Ehemann So laut Frenzys Bühnenshows manchmal sind, so bodenständig ist ihr Alltag. Die Sängerin lebt mit ihrem Mann Alex Strnad im Kreis Heinsberg. Das Paar besitzt mehrere Hunde und ihr Mann begleitet sie häufig zu den Auftritten. Genau diese auch öffentlich ausgelebte Nähe war anfangs ein Streitpunkt. Im Gespräch mit der Aachener Zeitung erzählte die 33-Jährige, dass ihr Start am Ballermann holprig verlief und ihr nahegelegt wurde, ihren Partner geheim zu halten. Man riet ihr sinngemäß, besser ohne ihren Mann zu den Auftritten zu kommen, um leichter mit den DJs flirten zu können. Doch Frenzy stand immer zu ihrem Mann und hielt dagegen. Auf Social Media widmet sie Alex regelmäßig liebevolle Postings.

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