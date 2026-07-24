Einblick in neue Staffel
Verona Pooth warnt vor "Villa der Versuchung"-Start: "Es gibt auch Krankenhaus-Fälle"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Auf Joyn ansehen
Sparen oder Nicht-Sparen - das ist hier zum zweiten Mal die Frage!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Noch bevor die neuen Folgen starten, macht Moderatorin Verona Pooth ihre Fans neugierig. In einem Interview verrät sie, warum die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" alles bisher Dagewesene übertreffen soll. Von Krankenhaus-Fällen und unerwarteten Wendungen ist auch die Rede.
Noch bevor die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" losgeht, sorgt Moderatorin Verona Pooth für große Erwartungen. In einem auf Instagram veröffentlichten Interview verrät sie, dass die Zuschauer:innen sich auf besonders emotionale und turbulente Folgen einstellen können. Schon ihre ersten Worte lassen aufhorchen:
'Villa der Versuchung' in der zweiten Staffel ist der absolute Wahnsinn!
Villa der Versuchung
Villa der Versuchung
Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht?
Verona Pooth erzählt, dass sie viele der Prominenten vor den Dreharbeiten kaum gekannt habe. Gerade die Mischung der Persönlichkeiten habe jedoch für jede Menge Konflikte gesorgt.
Ich muss ganz ehrlich sagen: Es geht so heiß her - das ist der absolute Wahnsinn.
Nach ihren Worten seien Intrigen in der Villa an der Tagesordnung gewesen. Kaum habe sich die Stimmung beruhigt, folge schon die nächste Überraschung. Besonders deutlich macht die 58-Jährige, dass die neue Staffel nichts für schwache Nerven sei:
Es geht um Leben und Tod - und es gibt sogar Krankenhaus-Fälle.
Außerdem kündigt sie an, dass sich die Zuschauer:innen auf Ereignisse einstellen müssen, mit denen selbst sie als Moderatorin nicht gerechnet hat:
Es gibt Situationen, da ist einer ausgebüxt!
Immer wieder hätten die Zeremonien für neue Wendungen gesorgt: "Es gibt auch eine Kandidatin, die einen mitten in der Staffel so überrascht, wo man gar nicht damit gerechnet hat."
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
"Villa der Versuchung": Freiwillige Ausstiege und neue Gesichter
Doch damit nicht genug. Laut Verona Pooth wollten einige Prominente die Villa sogar freiwillig verlassen. Gleichzeitig seien neue Kandidatinnen und Kandidaten eingezogen - sehr zum Unmut der übrigen Gruppe. "Es gibt ja auch Leute, die sagen: 'Ja, ich möchte freiwillig raus.' Dann hält die Gruppe einen wieder auf, dann gibt es neue Zugänge, aber die haben es wieder in sich." Die Reaktionen darauf hat sie selbst live am Monitor verfolgt.
Vor dem Start von "Villa der Versuchung" 2026: Streame jetzt noch einmal das Finale von Staffel 1
Hitze sorgt zusätzlich für explosive Stimmung
Neben den Konflikten spielte offenbar auch das Wetter eine entscheidende Rolle. Gedreht wurde bei Temperaturen von rund 40 Grad °C - beste Voraussetzungen für gereizte Gemüter, wie Verona Pooth mit einem Lächeln erklärt.
Bei 40 Grad kann man auch nicht sagen, dass man etwas anderes erwartet als heiße Gemüter.
Ob Intrigen, überraschende Neuzugänge oder dramatische Zwischenfälle: Nach den Worten der Moderatorin dürfte die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" vor allem eines werden - unberechenbar. Ab 3. August geht's los: immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn.
Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick
Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google.
Mehr entdecken
TV-Karriere
Jenny Elvers vor 32 Jahren: So sah der "Villa der Versuchung"-Star früher aus
Krasse Verwandlung
"Villa der Versuchung": Hättest du sie erkannt? So sah Annika Kärsten-Hoenig früher aus
War es Schicksal?
Fan-Oma und Holzlieferung: So lernte Annika Kärsten-Hoenig ihren Ehemann Heinz kennen
Zweite Chance im TV
"Ich bin nicht im Team Luxus": Paddy Kroetz setzt auf den TV-Neuanfang
Kaum wiederzuerkennen
Kaum wiederzuerkennen: Tatjana Gsell vor ihren Beauty-OPs
Start in ein neues Leben
"Villa der Versuchung"-Kandidatin Jenny Elvers: Umzugspläne mit Sohn Paul?
Welcher Promi kann widerstehen?
"Villa der Versuchung": Startdatum für Staffel 2 jetzt offiziell bestätigt
Karriere-Neustart nach schwerer Zeit
Nach schwerer Zeit startet Annika Kärsten-Hoenig bei "Villa der Versuchung" neu durch
Vier leibliche Kinder, eine Stieftochter
Fünf Kinder, spätes Papa-Glück: So leben Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig privat