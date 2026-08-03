Überraschendes Geständnis in Folge 1 "Villa der Versuchung"-Kandidatin Jenny Elvers: Ohne dieses Accessoire kann sie nicht einschlafen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Rebecca Arlt Überraschendes Geständnis in Folge eins von "Villa der Versuchung": Jenny Elvers kann nicht ohne ein bestimmtes Baby-Utensil einschlafen Bild: Joyn

Jenny Elvers ist ein gefeierter Promi. Fans warten gespannt auf die neuen Folgen von "Villa der Versuchung" 2026, wo die Schauspielerin und Moderatorin dabei ist. Gleich in Folge eins der neuen Staffel enthüllt sie eine für Erwachsene ungewöhnliche Einschlafhilfe.

Jedes Elternteil ist dankbar für diese Erfindung, doch in der Regel endet die Nutzdauer in den ersten Lebensjahren: Die Rede ist vom Schnuller. Daher überrascht Jenny Elvers gleich in der ersten Folge, als sie vor der Nachtruhe einen solchen auspackt und auch in den Mund nimmt.

Ich schlafe mit Schnuller! Jenny Elvers

"Ich hab auch ne Zeitlang am Daumen genuckelt", erklärt sie im Interview, während Freundin Annika Kärsten-Hoenig neben ihr sitzt und gar nicht überrascht scheint.

Ungewöhnliches Geständnis bei "Villa der Versuchung": Jenny Elvers schläft mit Schnuller. Bild: Joyn

Ob es weitere ungewöhnliche Schlafrituale und skurrile Gewohnheiten bei den Kandidat:innen gibt, siehst du in Staffel 2 der "Villa der Versuchung". Zu sehen ab 3. August um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn.

Folge verpasst? Kein Problem: Einfach hier kostenlos auf Joyn streamen Ganze Folge Villa der Versuchung Die Villa der Exzesse: Von Luxus, Schnorrern und Sparfüchsen Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.08.2026 • 112 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

2 Staffeln Villa der Versuchung Villa der Versuchung Verona Pooth lockt in die "Villa der Versuchung": 14 Prominente ziehen für zwei Wochen in ein Paradies - doch der Schein trügt. Statt Champagner und Canapés gibt's harte Matten und spärliche Rationen. Wer mehr will, muss zahlen - wortwörtlich. Jede Versuchung, jeder Komfort wird von der Gewinnsumme von 250.000 Euro abgezogen. Wer schwach wird, zahlt - und das auf Kosten aller. In der Villa der Versuchung gilt: Wer gönnt, verliert - oder vielleicht doch nicht? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen